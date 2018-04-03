NCAA》維拉諾瓦三年內兩度奪冠 迪文森佐31分摘MVP

2018年04月03日 12:14 中時電子報 黃邱倫

NCAA美國大學男籃賽今日進行總冠軍賽，NBA例行賽暫停一天，維拉諾瓦大學在迪文森佐的31芬帶領下，79比62輕取密西根州大，三年內兩度奪得總冠軍，替補上陣攻下生涯新高的迪文森佐，榮獲MVP殊榮。

維拉諾瓦大學在1985年拿下隊史首冠，相隔30年之後終於在2016年再次嘗到奪冠滋味，去年不敵北卡羅來納大學，衛冕失敗，今年捲土重來，開季就在分區賽勇奪13連勝，去年12月30日敗給了巴特勒大學，連勝止步。

今年2月10日主場擊敗巴特勒，報了一箭之仇，迪文森佐在這場比賽攻下30分，創下生涯新高紀錄。

3月15日起的64強單淘汰賽，維拉諾瓦一路高奏凱歌，先後擊敗雷弗德大學(87比61)、阿拉巴馬大學(81比58)、西維吉尼亞大學(90比78)，8強賽71比59輕取德克薩斯理工大學，兩天前又在4強賽95比79擊潰擁有3座冠軍的堪薩斯大學，5場比賽平均勝分高達17.8分，簡直是一支無敵之軍。

此役，維拉諾瓦大學先發球員表現不甚理想，僅有布來吉斯19分維持在正常水準之上，但替補上場37分鐘的迪文森佐卻是異軍突起，不但15投10中，而且還飆進5顆三分球，將個人單場生涯新高分數推進至31分外，還有5籃板、3助攻、2阻攻的全面性數據，可說是主宰了整場比賽。

維拉諾瓦是一支擅長進攻的球隊，平均每場可投進11.6顆三分球，以分區賽第一種子身分進入64強單淘汰賽，密西根州大則是以防守見長，可惜此役阻擋不了迪文森佐的攻擊手段，最終以17分之差敗下陣來，也無緣繼1989年之後再圓冠軍夢。

(中時電子報)