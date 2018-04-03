日本擬增設雷達緊盯大陸航母 環時：純屬虛張聲勢

2018年04月03日 13:36 中時 楊家鑫

日本《產經新聞》日前報導稱，為強化警戒和監視中國大陸機艦，日本防衛省打算在位於西太平洋的小笠原群島部署機動雷達並駐紮部隊來填補「防空空白」。並稱這是因為中國軍機和航母穿越宮古海峽駛向太平洋，要突破「第二島鏈」，令人強烈擔憂日本受到更多「威脅和恐嚇」。對此，大陸《環球時報》引述一名中國軍事專家指出，日本做法「純屬虛張聲勢」，日本部署雷達無法對中國海軍走向遠海產生實際影響，卻會成為地區局勢新的不穩定因素。

大陸《環球時報》報導指出，日本《產經新聞》2日在頭版頭條刊出消息說，小笠原群島因為沒有部署航空自衛隊的固定式警戒管制雷達等，被視作「防空空白區域」。該報獲悉，日本防衛省擬採用機動警戒管制雷達來填補這一空白。這種雷達可以監視外國飛機接近以及入侵領空的行為。之所以這樣做，是因為防衛省認為面對中國軍機和航母遼寧艦在太平洋活躍的常態化，強化警戒監視必不可少。

《產經新聞》稱，現在中國的目標是要突破連接小笠原群島、關島至巴布亞紐幾內亞的「第二島鏈」。如果日本對小笠原群島的防空空白放任不理，令人強烈擔憂中國軍機和遼寧艦會有更多「侵犯領空領海」的恐嚇和挑釁。

對此，《環球時報》引述一位匿名中國軍事專家指出，日本對中國軍方的正常行動說三道四，本質是要渲染「中國威脅論」，借此為日本擴張軍事部署尋找理由，並試圖通過製造輿論影響，掩蓋其軍事擴張的實際目的。

該名軍事專家表示，事實上，日本在離島上都部署有導彈和雷達，主要目的在於控制大隅海峽和宮古海峽。日媒所謂「防空空白」的說法不過是藉口。但不管怎樣，這都無法影響中國海軍在公海上正常的航行自由和遠海訓練。

(中時)