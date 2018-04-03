山隆駕駛工作中暴斃 家屬控遭資方威脅

2018年04月03日 13:44 中時 洪安怡 、 季志翔

山隆通運司機呂智偉去年過勞死亡，家屬與山隆協調賠償無效，3日在工殤協會的陪同下在勞動部門口舉行「山隆協調黑白道，勞動部你是白道」記者會，在記者會現場陪同一起出席的遺孤在寫有抗議字眼的白布條前一臉茫然。（季志翔攝）

山隆通運司機呂智偉去年過勞死亡，家屬與山隆協調賠償無效，3日在工殤協會的陪同下在勞動部門口舉行「山隆協調黑白道，勞動部你是白道」記者會，在記者會現場陪同一起出席的遺孤在遺照旁邊一臉茫然。（季志翔攝）

山隆通運駕駛呂智偉於去年3月31日載運貨物途中，爆發腦幹自發性出血，送醫急救近2個月，仍於去年5月25日治療無效死亡。家屬今（3）日前來勞動部抗議淚灑現場，指出多次與山隆通運協商未果，還遭山隆威脅恐嚇，而勞動部過勞認定至今未出爐，要求勞動部給家屬和大眾一個交代。

家屬表赤，呂智偉發病時，勞動部職安署北區職安衛中心要求家屬提供呂智偉工時資料，但呂太太因要照顧呂智偉、公婆與3個子女，無暇提供，呂智偉往生不久，職安署就認定呂智偉不具過勞要件，讓家屬於抗議不公，提供發病前6個月呂智偉皆超時工作300小時的工時資料，職安署才重啟調查。

家屬指稱，原先山隆允諾賠償600萬元，後來又翻盤變成100萬元，協商未果，山隆更因為擔心家屬去公司及母公司正隆抗議，多次騷擾呂家，說出「代表公司楊經理說，白道、黑道我們都協調好了！」，而職安署調查報告至今8個月尚未出爐，也讓家屬懷疑職安署就是資方口中的「白道」。

偕同前來抗議的勞團提出4點要求，第一，呂智偉的過勞報告應盡速出爐；第二，啟動政風揪出「白道」，否則不排除至監察院檢舉；第三，全面勞檢貨運業，防止過勞持續發生；第四，舉辦過勞企業科刑責研討，防止過勞惡化。

對此，職安署職災勞工保護組長許莉瑩則回應，因為家屬提供了新的資料，所以已重啟調查，而山隆通運違反《勞基法》部分也已經依法處理，目前調查報告正在送醫療評估，暫無無法透漏太多，預計4月底醫療評估報告就會出爐。山隆通運經理楊英哲接受媒體電訪則回應，一切都是誤會，公司都有依法辦理。

(中時)