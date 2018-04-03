新住民免費學台語 市圖中和分館學習班開放報名

2018年04月03日 13:14 中時 葉書宏

新住民人口日益增加，為提升新住民在台生活適應能力，新北市立圖書館中和分館特別與中和區公所、伊甸基金會新移民家庭成長中心攜手合作，開辦「新住民學台語，唱歌謠」學習班，透過輕鬆有趣的方式，邀新住民透過台語拉近彼此距離，即日起開放報名。

新北市立圖書館表示，新住民朋友們遠嫁來台，因為語言及文化差異，常在生活中面臨很多挑戰，為協助新住民透過台語學習，提升溝通能力，融入台灣的生活環境，中和分館特別與中和區公所、伊甸基金會新移民家庭成長中心合作，從4月14日起開辦「新住民學台語，唱歌謠」學習班，希望透過活潑有趣的台語歌謠教唱，讓新住民朋友從中學習實用的生活用語，講台語嘛ㄟ通！

為提供離鄉背井的新住民朋友閱讀服務，中和分館設置有多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，提供新住民借閱。

搭配台語學習課程，圖書館並將為新住民朋友推薦好書、介紹圖書館資源，希望能讓新住民朋友享受閱讀所帶來的樂趣，課程期間，借閱書籍前三名的新住民朋友，還可獲贈精美閱讀好禮。

「新住民學台語，唱歌謠」學習課程時間為4月14日起至6月30日止，每周六上午9時至12時，全程免學費，即日起受理報名（至4月10止），歡迎有興趣的新住民朋友報名參加，一起快樂學台語！

詳細課程資訊及報名方式請至至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話（02）29492767。

(中時)