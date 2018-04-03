不查洩密反要求下架特戰戰力強影片 陸軍保防反募兵

2018年04月03日 13:00 中時電子報 喻華德

近期臉書流傳一段由陸軍特戰部隊自行拍攝和剪輯的訓練過程影片，影片中沒有譁眾取寵的募兵招數、灑狗血的標語和劇情，只有特種部隊扎實的訓練過程，結果竟遭陸軍司令部保防單位要求下架；同一時間，涉及機密的華美軍事交流的演習代號遭人直接公佈在臉書上，陸軍司令部保防安全組只管特戰官兵自主訓練影片卻不徹查洩密，本末倒置讓人質疑陸軍是否是募兵達成率太高，因此要開倒車「反募兵」！

中華民國陸軍航空特戰指揮部訓練影片

據中天新聞1日訪問航特部政戰主任武立文少將，武立文表示「我們目前正在對這支影片審查，是不是合乎我們資安還有保密的作為，目前是請他把這影片下架」。

《尖端科技》軍事雜誌在3月31日重新上架這支影片後，至今已累積3,294人按讚、786次分享。影片中清楚可見，特戰部隊除已經穿著新式戰鬥個裝，也使用加裝戰術魚骨、握把與瞄具的T-91步槍，而經典的M1911手槍也仍然是陸軍特戰的標準配備。除了裝備之外，航特除接受傘訓、垂降訓、山訓之外，也接受比較現代化的戰術訓練，包括移動中射擊、交互射擊和各種姿勢射擊等。

特指部武漢營區綜合戰技館，特戰部隊示範通過突擊吊橋。資料照片，攝於國防部發言人粉絲團訪。中時電子報編輯喻華德攝 106年8月8日

《尖端科技》評論，影片中沒有譁眾取寵的募兵招數，沒有灑狗血的標語和劇情，只有特種部隊扎實的訓練，而這種影片，募兵效果要比花大錢拍攝，還要好上不知幾百倍。

3月30日，有媒體以《秘密反恐軍演在台灣 台美互動與閃光操演曝光》，報導國軍特戰部隊與美軍軍事交流，其中涉及機密的華美軍事交流「閃光操演」、「互動操演」的演習代號是遭人直接公佈在臉書上，通常具機敏性的軍事交流在媒體報導後就會「見光死」，美軍不但會取消往後年度同一操演，國軍將中斷獲得先進觀念、知識、戰術戰法的機會，更做實外界「國軍洩密影響美軍出售先進武器」的刻板印象。

特指部武漢營區綜合戰技館內一景，此處並不具機敏性質。資料照片，攝於國防發言人粉絲團訪。中時電子報編輯喻華德攝 106年8月8日

臺灣軍警戰術研究發展協會(TTRDA)監事趙武靈指出，影片中陸軍特戰指揮部武漢營區戰技館軍方有開放媒體採訪，也曾提供國防部發言人臉書粉絲團參訪，而近身距離作戰(CQB)在《最好的選擇》中也示範過。「其他現役人員參與民間活動，或利用自己金錢時間另上其它專業課程，根本就是個人自由保障的範圍，結果航特的官員在受訪時承認請人家下架，請問法律依據何在？」

趙武靈進一步指出，這部影片下架的主因，「極可能」不是因為機密，而是因為他分享影片的同時，痛斥國防部人力司，陸軍司令部乃至特戰指揮部，「不知道是死了還是瞎了，才會讓這樣以身作則的幹部退役」，結果次日早上相關人士才會面臨一連串來自高司的壓力。

影片在重新上網後「陸軍特種作戰指揮部」的臉書也分享《尖端科技》的影片，並以「陸軍精銳」作為標題。趙武靈說「如果真怕洩密，為什麼不要求《尖端科技》甚至是他本人，也來配合「下架」呢？「顯然你知道自己根本『於法無據』，所以除了用人情壓力來搞自己人以外，對外人根本一點狗屁辦法都拿不出來！」

軍方在歷經洪仲丘案後保防單位至今仍缺乏「依法行政」的法律常識。圖為特指部綜合戰技館，資料照片，攝於國防發言人粉絲團訪。 中時電子報編輯喻華德攝 106年8月8日

如果真有洩密之虞，航特的臉書官方帳號又怎能去分享《尖端科技》的影片？顯然陸軍根本就是「怕事在先，後來發現壓不住影片傳播，內容又被肯定之後，就來搞順勢收割的爛勾當」！

對於華美機密軍事交流操演代號曝光的新聞，趙武靈認為「如果不能讓幾個人拔官坐牢，那就證明保防和軍檢一樣，早該裁撤了！」

國軍近年在影片行銷上不遺餘力，國防部對《勇士們》、《想飛》、《最好的選擇》、《報告班長7 勇往直前》無不大力協助，但卻並未對「不嚴謹的服裝、道具、武器裝備考證」和「不合理的編劇」提出意見，反應專業堅持，因此每拍一部就遭外界非議一部，不僅無法潛移默化提升軍人地位，更影響國軍形象。

除了華美軍演曝光之外，陸軍航特部OH-58D「奇歐瓦戰士」戰搜直升機訓練事故，軍方因影片遭人向媒體爆料，因此決定懲處飛行教官和學官，卻不檢討洩爆料者，反而不嘉獎飛行教官保存了飛機和兩人的性命，避免機毀人亡的慘劇。網友一面倒認為這種「是非不分、獎懲不公」的管理作風，勢必讓有志從軍者看到國軍顢頇的觀念和管理手段，不僅再度重挫國軍形象，更成為「反募兵」的活廣告。

(中時電子報)