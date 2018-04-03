川普掀貿易戰 林毅夫：鉅額逆差是自己造成 莫怪大陸

2018年04月03日 12:30 中時電子報 李靖棠

美國總統川普（Donald Trump）以智慧財產權為由，再次向中國大陸祭出301 條款，對多項大陸製造的貨品開徵懲罰性關稅，兩大強權掀起貿易戰的煙硝味愈來愈濃厚。世界銀行（World Bank）前副行長、北京大學國發院名譽院長林毅夫表示，「從上世紀五、六十年代開始，美國對東亞整體的貿易逆差長期保持在高位，這是因為，美國大量從東亞經濟體進口，勞動密集與出口導向型產品，屬於市場流動與政策導向所致，與非大陸或東亞各國造成的。」

事實上，若把東亞作為整體來看，美國對外貿易逆差中，來自東亞的比重近20年其實持續下降。上世紀90年代有80%來自東亞、90年代初最高時超過100%，但到近年來，此一數字已經降到50%，這說明近年美國貿易逆差的增量部分，並非源自於東亞國家或中國。

林毅夫認為，川普很清楚，掀起貿易戰明顯是「欲加之罪、何患無辭」，但為了什麼原因，讓他仍決定這麼做？主要原因有二，一為期中選舉在即，為迎合民意與爭取「失落」選民。美國工人實際工資已40年沒有增長、中產家庭的比重不斷下降，美國民眾的失落感加劇；將矛頭指向中國，能讓民眾認為，是中國等對美淨出口國家搶走了他們的工作，再透過宣佈制裁中國以迎合民意。

二者是擔心中國崛起，從制裁清單可見，這些物品，並非當下從中國出口美國最多的一般消費產品，卻與「中國製造2025」計畫所列的行業高度重合。很明顯地，川普政府真正打的算盤是，目藉此遏制中國製造業的戰略崛起，而非縮小中美的貿易逆差。

面對美國來勢洶洶的制裁，林毅夫提出三點應對方案：一、繼續走自己的發展方向，切勿因此被打亂；二、逐步也對美國相關產品和原料加稅，給予美方與產業直接壓力；三、在世貿組織（WTO）提出嚴正抗議，但同時也要嚴防大陸國內激進民族主義抬頭，以免激起不必要的衝突。

(中時電子報)