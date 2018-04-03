讚！醫學院畢業遠赴偏鄉　他推廣閱讀盼「翻轉不平等」

衛福部國健署今舉辦「親子共讀」推廣記者會，左1為台灣展臂閱讀協會的創辦人陳宥達。（倪浩倫攝）

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今年僅30歲的北醫附醫家醫科住院醫師陳宥達，是台灣展臂閱讀協會的創辦人，他回憶，當初從醫學院畢業時，遠赴高雄那瑪夏進行長達半年的Long Stay，擔任志工的同時，他發現，我國偏鄉兒童的遲緩率竟超過2成，遠超過聯合國WHO平均統計的3倍，為翻轉該現象，他成立台灣展臂閱讀協會來推廣閱讀。

衛福部國健署表示，1歲前，是孩童神經、認知能力發展的關鍵，而且，只要透過一本適合的書、簡單的幾分鐘來「親子共讀」，便能有效增進孩童的大腦發育、語言發展和理解能力，甚至降低「疑似遲緩率」，是個成本低、效益極高的互動行為。

台灣展臂閱讀協會的創辦人、北醫附醫家醫科住院醫師陳宥達說，根據世界衛生組織WHO統計，須接受早期療育的遲緩兒童，發生率約6~8％，但他在那瑪夏當志工時，透過衛生所、幼兒園、家訪觀察發現，偏鄉孩童的遲緩率遠高於WHO的統計，有些地區甚至高達27％，高得嚇人，也讓他開始思考，自己能做些什麼來翻轉這種不平等的情形。

陳宥達說，美國有NGO組織研究指出，大腦在3歲前，就發展了80％，哈佛也有研究指出，來自不同語言家庭的孩童，在1歲半時，其字彙能力是同年齡層的3倍；他說，透過聲音、圖像等刺激，能讓寶寶腦部的發育良好，且應「愈早愈好」。

有鑑於此，陳宥達發現，「親子共讀」是項成本低、但效益極高的親子互動行為，所以他創辦了台灣展臂閱讀協會，現已培訓超過上百名志工，並透過募款獲得上千本的童書，結合各偏鄉衛生所，志工不僅教當地家長怎麼共讀，甚至走進家庭來陪孩童共讀。

國健署婦幼健康組組長陳妙心說補充，有些看似語言、發展遲緩的幼童，其實可能是因生長在隔代教養的家庭，導致在上小學前，都沒有接受到相關的刺激，「而非真的遲緩」；親子共讀的優點，除了讓幼童提早接觸語言和圖像，刺激大腦發育，若是真的「天生遲緩」，照顧者也能在共讀時提早發現，提早接受治療。

(中時)

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