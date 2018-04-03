創歷史最低 韓樂天免稅店營業利潤銳減99％

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旺報

據南韓業界和各免稅店的業務報告，在韓免稅店業排名第一的樂天免稅店去年銷售額為5.4539兆韓元（約1490億元新台幣），比前年同期減少10億韓元；營業利潤為25億韓元，較前一年的3301億韓元銳減99.2%，創歷史最低水準。

韓聯社報導說，多個因素造成樂天免稅店業績低迷，主要是「薩德」風波致赴韓中國遊客銳減，以及仁川機場免稅店租金上漲等。樂天免稅店曾多次與仁川機場方面就租金等事宜磋商，最終無果後，決定撤出第一航站樓4個區域中的3個區域。

而被稱為南韓三大免稅店之一的新羅免稅店，去年的日子也不好過。其全年銷售額為3.5762兆韓元，雖比前一年同期增長7.1%，但營業利潤則減少26%，為583億韓元。

在新設免稅店中，除新世界和HDC新羅免稅店外，大部分免稅店業績陷入赤字，叫苦連天。具體來看，去年新世界免稅店銷售額和營業利潤分別為1.1647兆韓元和146億韓元，而HDC新羅免稅店則為6819億韓元和53億韓元。

韓華格樂麗雅免稅店的銷售額為1873億韓元，營業損失達439億韓元。因赴韓中國團體遊客驟減，格樂麗雅免稅店業績陷入赤字，致去年公司不得不放棄濟州機場免稅店的經營權。

免稅店從業人員說，雖然已經盡力吸引東南亞遊客，但仍然難以填補中國團體遊客的空缺。期待今年年內可以擺脫薩德的負面影響，盡快迎來大批中國遊客。

(旺報)

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