孫安佐事件 三大疑點待查

孫安佐被搜出手槍和1600發子彈，其在美home媽為何幫孫藏槍彈？槍彈真的是孫安佐的？孫為什麼用學校的iPad上網找槍枝的資料？，都待美警方調查釐清。(圖／翻攝孫安佐臉書）

友善列印
中時電子報

孫安佐案最新發展是被搜出手槍和1600發子彈，還有美國警方聲稱律師home媽幫孫藏槍彈，讓全案更加撲朔迷離。律師home媽為何幫孫藏槍彈？槍彈真的是孫安佐的？如果孫真的計畫掃射校園 為什麼用學校的iPad上網找槍枝的資料，他會沒想到這都會留下紀錄？全案有三大疑點，尚待美國警方調查釐清。

警大助理教授黃文志，曾擔任過刑事局派駐外國警官，參與國際反恐合作行動經驗豐富。他推測，home媽幫忙藏槍彈是警方的說法，美國家庭有槍彈不是稀奇的事，有的還有槍櫃和子彈，或許是她借給孫安佐玩賞，因此警方仍在調查尚未起訴她。

其次，槍彈真的是孫安佐的？警方目前從學校的iPad發現孫安佐上網找槍枝的資料，但這批槍彈是孫的或是有人寄放的也尚待調查。

如果孫安佐真的計畫掃射校園，為什麼用學校的iPad上網找槍枝的資料，他會沒想到這都會留下紀錄？

黃文志分析，從案發前孫安佐的臉書貼文、自製火焰槍，喜歡槍彈等行為研判，孫是不折不扣的軍事迷，喜歡陽剛性運動的年輕人，可以理解他到美國就買槍彈的動機，只要他在美國持有槍彈是合法購買，不能就說他罪。

他強調，孫安佐是否構成恐攻罪責，要有動機意圖和實施能力。動機意圖證據，要從臉書、日記、與同學的聊天談話內容找到計畫；實施能力，要看他的槍是否能射擊這些子彈等等。如果孫真想要掃射校園，應該不會笨到到處留下線索，用學校的iPad上網找槍枝和子彈，還告訴同學。

黃文志認為，孫安佐事件有被放大處理的嫌疑，這是因為今年2月發生的佛州校園槍擊案，造成17人死亡、14人輕重傷，為美國史上死傷最嚴重的高中槍擊事件，引發全國反槍浪潮。

他說，事後美國上下反省此事，發現在案發前4個月起總共有23次兇手克魯茲可能開槍的通報，連他的親戚都向警方通報克魯茲大量屯積子彈，但警方及聯邦調查局(FBI)卻沒有積極調查遏阻憾事發生，最後認定是「通報機制」、「風險管控」出問題。因此這次才會那麼大陣仗、嚴肅和謹慎的偵辦孫安佐案。警長奇伍德（Michael Chitwood）才會強調，「我們毫不懷疑他在計畫些什麼，一場悲劇被阻止了。」

(中時電子報)

獲「國家建築金獎」建商也不可靠… 彰化阿伯拖行虐狗 受虐小狗「按…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。