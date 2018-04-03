孫安佐事件 三大疑點待查

2018年04月03日 12:47 中時電子報 張國欽

孫安佐案最新發展是被搜出手槍和1600發子彈，還有美國警方聲稱律師home媽幫孫藏槍彈，讓全案更加撲朔迷離。律師home媽為何幫孫藏槍彈？槍彈真的是孫安佐的？如果孫真的計畫掃射校園 為什麼用學校的iPad上網找槍枝的資料，他會沒想到這都會留下紀錄？全案有三大疑點，尚待美國警方調查釐清。

警大助理教授黃文志，曾擔任過刑事局派駐外國警官，參與國際反恐合作行動經驗豐富。他推測，home媽幫忙藏槍彈是警方的說法，美國家庭有槍彈不是稀奇的事，有的還有槍櫃和子彈，或許是她借給孫安佐玩賞，因此警方仍在調查尚未起訴她。

其次，槍彈真的是孫安佐的？警方目前從學校的iPad發現孫安佐上網找槍枝的資料，但這批槍彈是孫的或是有人寄放的也尚待調查。

如果孫安佐真的計畫掃射校園，為什麼用學校的iPad上網找槍枝的資料，他會沒想到這都會留下紀錄？

黃文志分析，從案發前孫安佐的臉書貼文、自製火焰槍，喜歡槍彈等行為研判，孫是不折不扣的軍事迷，喜歡陽剛性運動的年輕人，可以理解他到美國就買槍彈的動機，只要他在美國持有槍彈是合法購買，不能就說他罪。

他強調，孫安佐是否構成恐攻罪責，要有動機意圖和實施能力。動機意圖證據，要從臉書、日記、與同學的聊天談話內容找到計畫；實施能力，要看他的槍是否能射擊這些子彈等等。如果孫真想要掃射校園，應該不會笨到到處留下線索，用學校的iPad上網找槍枝和子彈，還告訴同學。

黃文志認為，孫安佐事件有被放大處理的嫌疑，這是因為今年2月發生的佛州校園槍擊案，造成17人死亡、14人輕重傷，為美國史上死傷最嚴重的高中槍擊事件，引發全國反槍浪潮。

他說，事後美國上下反省此事，發現在案發前4個月起總共有23次兇手克魯茲可能開槍的通報，連他的親戚都向警方通報克魯茲大量屯積子彈，但警方及聯邦調查局(FBI)卻沒有積極調查遏阻憾事發生，最後認定是「通報機制」、「風險管控」出問題。因此這次才會那麼大陣仗、嚴肅和謹慎的偵辦孫安佐案。警長奇伍德（Michael Chitwood）才會強調，「我們毫不懷疑他在計畫些什麼，一場悲劇被阻止了。」

(中時電子報)