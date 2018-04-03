軍港遷移今動工 蔡英文：支持基隆再現風華

總統蔡英文（左三）今（3）日在基隆港西11碼頭執行軍港遷移動土典禮，與交通部長賀陳旦（左二）、基隆市長林右昌（右四）、立委蔡適應（右二）開心比讚。（張穎齊攝）

友善列印
中時
總統蔡英文在基隆港西11碼頭，為軍港遷移執行動土典禮。（張穎齊攝）

基隆軍港遷移計畫終於正式啟動，總統蔡英文於今（3日）上午9時30分抵達基隆港西11碼頭，參加「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程動土典禮」，並由基隆市長林右昌與立委蔡適應等人迎接陪同，軍港西遷預計2021年後完工，屆時港區將呈現嶄新面貌，蔡英文也在致詞中表示「中央將全力支持基隆再現風華」。

軍港遷移計畫自2016年11月21日由行政院核定後，投入20.89億元，要將位於基隆港東4、5碼頭的海軍131艦隊威海營區，遷至西8、11、14、15碼頭，並打造新營舍讓海軍進駐，空出來的東岸土地將打造濱海步道，營造民眾親水休閒空間，同時也會興建新旅運大樓。

蔡英文表示，軍港遷移這是一個非常艱難的政務，過去沒人敢挑戰，這是林右昌花很多時間計畫，以及蔡適應居中協調，這是中央與地方共同努力的成績，只要大家齊心，沒有不能夠解決的問題，中央一定會支持基隆再現風華，預祝工程順利。

總統蔡英文（右二）今（3）日在基隆港西11碼頭，為軍港遷移執行動土典禮。（張穎齊攝）
基隆軍港遷移計畫今（3）日終於正式進行動土典禮，屆時會將原本位東4、5碼頭的海軍131艦隊威海營區，遷至西8、11、14、15碼頭。（張穎齊攝）
總統蔡英文（左三）今（3）日在基隆港西11碼頭執行軍港遷移動土典禮，並在致詞時承諾「中央將全力支持基隆風華再現」。（張穎齊攝）

林右昌表示，今年是基隆蛻變及再生的光榮時刻，也是基隆幾十年來最大的躍進，他很感謝蔡總統曾向他表示，她任內會將「基隆市港再生標竿計畫」完成，其中東岸軍港西遷便是其中1項重要政策，屆時遷移完畢後，市港將會整體翻轉。

蔡適應則說，此案講了至少超過10年以上，自他上任後，也積極向交通部航港局、基隆港務公司、海軍司令部協商軍港遷移計畫，行政院也終於將這項計畫納入「台灣國際商港未來發展及建設計畫」中辦理，待興建完畢後，將更加落實港區轉型，帶動起基隆的繁榮。

※影片說明：總統蔡英文（右二）今（3）日上午在基隆港西11碼頭，為軍港遷移執行動土典禮。（張穎齊攝）

(中時)

韓國瑜遷戶籍至林園 9日宣布參… 針對1人公司 台中國民黨團要求開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。