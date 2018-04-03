啊娘喂！9歲女童跳拉丁舞竟性早熟 　

2018年04月03日 12:50 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

啊娘喂!女童跳拉丁舞竟會性早熟!一名9歲女童，從5歲開始跳拉丁舞，兩年前開始發育，胸圍直達少女規模，吃中藥仍無法延遲發育，醫生說，跳拉丁舞會讓女童注意到男女性別差異，啟動大腦開關，提早發育，甚至出現抑鬱、焦慮、恐慌和飲食障礙。

根據浙江在線報導，住在浙江杭州的豆豆，今年9歲，4年前開始跳拉丁舞，個子長得比同齡孩子高，更於兩年前乳房開始發育，現已達少女的尺寸，家長讓豆豆吃中藥盼能延遲發育，但都沒用，就醫後確為性早熟，浙江省人民醫院兒科主任羅曉明認為，這或許與豆豆學了四年拉丁舞有關。

羅說，拉丁舞是一個社交舞種，青春期前後，身體對「男女」的信息是非常敏感的，可能一個成年人看來健康、平常的動作或眼神，在青春期都會啟動大腦中的開關；「開關」打開後，會直接刺激下丘腦，誘發腦垂體促性腺激素的分泌，啟動青春發育。

醫學界定義的青春期起步年紀是女孩8歲，男孩9歲，早於這個年紀，女孩子出現乳房發育，男孩子開始睪丸發育，都屬於性早熟。美國心理學家勞倫斯·斯坦伯格著作《Age of Opportunity》，中文書名為《青春期大腦決定孩子的一生》提到，性早熟會改變青少年與他人間的互動，進而影響早熟孩子的精神和行為健康，特別是女孩子，易出現抑鬱、焦慮、恐慌和飲食障礙等。

(中時電子報)