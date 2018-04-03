虎尾殯葬所對抗PM2.5環保金爐啟用

虎尾鎮立殯葬所新興設環保金爐，虎尾鎮長林文彬呼籲大家祭祖貴在誠心，心誠則靈，希望減燒紙錢，為維護空品盡力。（許素惠攝）

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空氣汙染成為城鄉最大的困擾，雲林近幾年每每入列全國空品最糟的縣市，清明掃墓時節，金紙焚燒將使空品雪上加霜，虎尾殯葬所為了降低空汙，斥資555萬元增設環保金爐，集中代燒，虎尾鎮長林文彬提醒大家，祭祖貴在誠心，心誠則靈，希望減燒金紙。

虎尾鎮立殯葬所環保金爐3日上午進行最後調校，已有家屬好奇探查詢問，殯葬所人員趁機宣導該環保金爐將在清明節時期，開始紙錢集中收集代燒的便民措施，有民眾稱讚說：「服務這麼好！」。

虎尾鎮公所主任祕書黃富義表示，燃燒紙錢所產生的空氣汙染物，對於環境及健康都產生危害，減燒1公噸紙錢可減少30公斤一氧化碳及2.4公斤PM2.5，在兼顧宗教信仰與環境保護的原則下，虎尾鎮推動全年度「集中焚燒金銀紙錢常態化」，將紙錢送至設有空氣汙染防制設備的環保金爐集中焚燒，俾減少危害環境。

虎尾殯葬所長林年富指出，該環保金爐耗資555萬元興設，每小時能處理250公斤金紙，同時附有集塵濾袋，是融合信仰型態與環保意識的生力軍。

林文彬說，清明時節掃墓人潮眾多，民眾返鄉祭祖如果要焚燒紙錢，請配合公所推動的集中焚燒措施，以環保的方式祭祖，凡事心誠則靈，在慎終追遠的同時，透過自有空汙設備的環保金爐集中焚燒，減少露天燃燒金紙造成空汙及火災的發生，為虎尾的空氣品質貢獻一分心力。

(中時)

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