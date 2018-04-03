針對1人公司 台中國民黨團要求開臨時會、民進黨團不滿

2018年04月03日 13:01 中時 陳世宗

台中市議會召開臨時會時，剛好是民進黨內舉辦初選，引起黨團總召李天生不滿；抨擊根本無法兼顧開會，對他們十分不公。（陳世宗翻攝）

台中市議會針對市府辦理「海水採礦聯合開發投資案」，預定4月16、17日召開臨時會，聽取市府專案報告。民進黨團總召李天生3日痛批說，他接獲同仁抱怨，因這段期間該黨正舉行黨內初選民調，現任市議員面對內外交戰、身心飽受煎熬，根本無法兼顧開會對他們十分不公。

國民黨團書記長李中說，該黨團立場是臨時會越早開越好，國民黨團建議的時間，剛好是黨內辦理初選，卻因部分次團排定的時間就只剩16、17日兩天，才會剛好遇到民進黨內初選的時間，完全沒有預設立場。

台中市政府日前與霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄(MOU)，因掌資訊掌握不夠充分引發外界爭議。市議會藍營議員發動連署要求召開臨時會，由市長林佳龍親自向市民「說清楚、講明白」，因連署人數超過三分之一，議長依規定召開臨時會。

民進黨團總召李天生指出，連日來不少同仁向他抱怨，民進黨黨內初選民調訂16日至20日舉行，民調結果關係政治生命延續，大家忙著動員催票整天提心吊膽，根本沒有心情開會，選在這個時間開會根本沒有道理。

民進黨市議員同時指責，國民黨舉辦初選民調，民進黨十分節制並沒有干擾，不過國民黨議員卻要求在自己民調結束後，緊接著召開臨時會，為何不考慮民進黨正要進行初選民調？

不少民進黨議員感慨，對內要讓新人10～20％，對外還要面對國民黨要求開會的騷擾，害得他們處於危險狀態！「相忍為市政」，現任民進黨議員的處境為何如此艱辛？

(中時)