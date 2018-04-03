兒少事故頻傳 立委民團籲成立兒少專責單位

2018年04月03日 13:03 中時 鄭舲

近來虐童、兒少事故傷害頻傳，台灣兒少意外事故死亡率排名OECD後段班，但政府編列的兒少預算佔中央政府總預算卻少得可憐。朝野立委與新成立的「中央兒少專責單位推動聯盟」在兒童節前夕舉行記者會，呼籲衛福部應該啟動組織改變的研議，成立兒少司或兒家署等兒少專責單位。

根據衛福部統計，台灣兒虐通報案件從2013年的34545件，大幅上升到2017年的59912件，遭性剝削的兒少人數也連續4年增加，光是2017上半年就有357名兒少受害。綠委李麗芬指出，近年兒少不當管教及虐待案件持續增加，政府應更重視兒少福利及保護政策規劃。

家扶基金會社工處處長周大堯表示，中央5年前因組改而裁撤兒童局，將兒少業務改為衛福部轄下的保護服務司、社會及家庭署「兒少福利組」及「家庭支持組」主責，變得零散分立，有被邊緣化的趨勢，必須要有專責單位，才能確保兒少權益。

衛福部保護服務司簡任視察郭彩榕說，衛福部希望未來相關窗口能夠單一整合，相關指標也能夠一致性規範，案件透過分級分流，由公部門處理需要急迫性公權力介入的個案，才能發展多元性家庭服務方案，讓效率更提升。衛福部社家署代理組長林資芮則說，行政院已成立兒童及少年福利與權益推動小組，預算占比已逐年調高，希望落實對兒少權益的推展。

(中時)