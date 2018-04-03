MLB》教頭擺烏龍！ 牛棚沒人熱身遭大聯盟警告

2018年04月03日 13:15 中時電子報 林宋以情

大聯盟執教初體驗頭一周，想必會令費城人新科教頭卡普勒(Gabe Kapler)非常難忘。費城人兩天前迎戰勇士，卡普勒在投手米爾納( Hoby Milner)還沒在牛棚熱身情況下，就要他接替先發登板投球，大聯盟也對卡普勒提出警告。

迎接新球季，費城人新教頭卡普勒可能還在適應節奏，1日3局下要換掉先發維拉斯奎(Vince Velasquez)，不過卻要沒在牛棚熱身的米爾納上場，米爾納此時才趕緊到牛棚投幾球。

為了避免讓米爾納因未熱身而受傷，主審雷恩(Jerry Layne)還特地允許米爾納在投手丘多投幾球暖身，當然投球數量無法與牛棚熱身相比，雷恩表示，「不論是費城人隊的誰，出現如此大紕漏，都該對大聯盟有所交代。」

大聯盟目前仍在審視影片，但同意主審雷恩的作為，並擬對卡普勒提出正式警告，卡普勒也表示會為此烏龍負起責任，「我會負起一切責任。這是個警示，我必須更謹慎做好自己的工作，而我也會這麼做。我以良好的溝通者自居，如此重大失誤是無法接受的。」

(中時電子報)