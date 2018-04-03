推動校園數位建設 中市展示智慧學習教室試辦成果

2018年04月03日 14:08 中時 陳世宗

教育局3日在烏日區烏日國小進行試辦成果全國觀摩研習活動。（陳世宗翻攝）

教育部資訊及科技教育司劉文惠副司長（右）、台中教育大學理學院長王曉璿親自參與活動。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局配合前瞻基礎建設於國民中小學校園數位建設計畫，預計於全市中小學設置推展數位學習用的軟硬體設施，搭配未來提升的校園無線網路與班級教室網路架設，協助教師在教學方式上能更輕鬆、更科技。

教育局3日在烏日區烏日國小進行試辦成果全國觀摩研習，與會有教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠、數位學習科長許雅芬、教育局長彭富源、台中教育大學理學院王曉璿院長等出席，並邀請各縣市代表及各國中小學校共同交流體驗智慧學習教室的使用心得。

教育局指出，該局以符合教學需求為目標，積極打造校園智慧學習環境，讓設備建置能符合教學現場及學生需求，鼓勵師生透過資訊設備的使用，發展新的教學模式，提升學生的學習興趣。

教育局希望藉由前瞻建設能於109年全面完成全市國中小智慧教室的建置，讓師生能夠搭配課程發展創新教學方式，豐富教學內容，建立師生同樂的學習環境；透過教學觀摩交流與全國各縣市交換意見，讓中市各國中小能更了解未來建置後的利用方式，協助教師發揮教學創意，增進學生課堂參與度及教師教學品質，讓師生共同學習、共同成長。

教育局強調，此次「國民中小學校園數位建設計畫」的目標，希望藉由全面性的設備建置，再輔以社區資訊站及數位機會中心的建置，能進一步減少城鄉數位落差情形，讓教育的主體─學生成為最大的受益者。

(中時)