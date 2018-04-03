清明連假大氣條件差 環保署：掃墓勿燒雜草

環保署呼籲，清明掃墓也要有環保觀念。（資料照／楊樹煌攝）

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環保署環境監測與資訊處長張順欽表示，根據預測資料顯示，清明連假期間（4日至8日）空氣品質大致不佳，僅6日受到鋒面及降雨影響，北部空品可獲改善，但7日、8日伴隨境外汙染源，空氣中汙染濃度又會偏高。

張順欽說，3日至5日全台各地天氣穩定、氣象擴散條件不佳，影響西半部空氣品質，以橘色提醒為主，但高屏及局部地區達到紅色警示；離島地區多為普通等級，東半部為良好等級。

清明過後，6日（周五）鋒面快速通過，東北季風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨，空氣品質也有所改善；中南部因尚未受到東北季風影響，擴散條件持續不佳。而周五晚間全台受東北季風或大陸冷氣團影響，北部可能有境外汙染物移入。

7日（周末）仍受到東北季風或大陸冷氣團影響，但降雨趨緩，由於挾帶境外汙染物，並且由北向南傳送，台灣西半部為橘色提醒至紅色警示，東半部也會掉到普通至橘色提醒，是空氣品質最差的時候。

連假最後一天（8日）境外汙染物濃度減弱，但台灣各地天氣穩定，中南部大氣擴散條件依舊不佳，空氣品質為紅色警示至橘色提醒；北部、竹苗地區為普通等級；東半部恢復為良好等級。

環保署說，清明連假掃墓祭祖是傳統習俗，呼籲民眾採行環保祭拜方式，即少香、少金、少炮，甚至以功（德）代金，即多做公益慈善取代燒紙錢。更不要隨意焚燒清理墳墓周遭環境後的雜草、垃圾，也勿亂丟煙蒂，除了確保掃墓安全，也不會製造太多空氣汙染。

(中時)

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