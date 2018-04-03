對抗波音洛馬壓境 印度擬擴大自產光輝戰機產能

2018年04月03日 13:26 中時電子報 李靖棠

據全球防衛新聞（defense world）報導，近年來不斷擴大空軍勢力的印度，除了力邀國際大廠報價外，由印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics）開發、自行生產的光輝（Tejas）戰機也將擴大生產線，對抗波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和紳寶（SAAB）等多家大廠的競爭。印度國防部表示，期望能從每年8架的速度，大幅提昇至18架。

防長尼爾馬拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，「我們非常期待光輝Mark II型戰機能擴大生產，能協助空軍強化麾下戰力。若能成功擴產，未來光輝戰機也將成為我軍重要出口項目之一。」印度斯坦航空公司將砸下約2億美元（約58.3億台幣），升級旗下工廠設備，喊出2021年前達到每年生產量24架的目標。

印度空軍自製的光輝型戰機。（圖/Tejas官方臉書）

印度的輕型戰鬥機計劃（Light Combat Aircraft）最早能追溯回1969年，引入法國達梭航太（Dassault）作為技術顧問，2001年製造出首架試飛機，成功試飛後，時任總理阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊便正式將輕型戰鬥機計畫的戰機命名為「Tejas」，在梵語意思中是指「光輝」（Radiance）。除了空軍外，光輝也同時研發海軍艦載機版本，並於2015年首架光輝戰機交付空軍。

機身很大程度參考幻象2000（Mirage 2000）的設計，採用無水平尾翼的大三角翼設計，使飛機擁有優秀的短距起降能力。屬於單座型設計，最高飛行速度可到達1.6馬赫、最大飛行距離為3,000公里。機身裝有一門23釐米的GSh-23機炮、並擁有8個導彈掛載點，可掛載空對空、空對地導彈或炸彈。

(中時電子報)