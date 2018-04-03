高鐵探索館春季講座 21日舉行每場限70人

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適逢台灣西部縱貫鐵路接軌通車110周年，台灣高鐵公司將於4月21日起連續6周的每周六下午，舉辦「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」活動，講者將邀請鐵道專家、鐵道攝影、現任駕駛員等，每場限70人免費入場，即日起開放網路報名。

高鐵表示，台灣高鐵探索館春季鐵道講座於4月21日至5月26日的每周六下午2時至4時30分，在桃園「台灣高鐵探索館」視聽室舉行，歡迎國中（含）以上青年學子及對鐵道文化、運輸史及鐵道旅遊、鐵道車輛技術等有興趣的各界人士報名參加。

講座主題緊扣台灣高鐵的4T精神，專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）及永續關懷（Touch），首場由鄭銘彰以「深耕在地-台灣縱貫鐵路110年」為題，回顧台灣西部縱貫鐵路110年前通車的發展歷史；第二場邀請黃錫鴻介紹「深耕在地-台灣鐵道車窗之旅」，分享台灣美麗的鐵道旅行與攝影景點，以及「搭雙鐵・遊集集」、「浪漫台三線」等高鐵假期旅遊資訊；第三場則由蘇昭旭主講「永續關懷-世界鐵道旅行大探索」。

第四場「專業運輸-台灣火車與技術型式探索」，邀請有鐵路車輛駕駛經驗的黃柏文開講，介紹各種動力的火車型式。第五場再由蘇昭旭帶來「創新科技-各國高鐵大探索」。第六場由館長吳易翰的「專業運輸-台灣三次空間革命初探」壓軸，與聽眾共同研究台灣三次運輸與空間革命，並展望未來的發展契機。系列講座內容場場精彩，參加有獎徵答還可獲得精美高鐵小禮。

「台灣高鐵探索館」位於高鐵桃園運務大樓（桃園市中壢區高鐵北路一段2號1樓），是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館。館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。

高鐵表示，參觀採預約制，5人以上（含）即可成團，高鐵公司並提供免費導覽服務。開館時間為每周二至周六，上午9時30分至12時30分、下午14時至16時30分（周日、周一及國定假日休館）。預約電話03-2610001或可洽詢「台灣高鐵探索館」官網。

(中時)

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