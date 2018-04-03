賭場設3道門禁 勇警腳踹落地窗逮人

2018年04月03日 13:40 中時 葉書宏

新北市永和警分局破獲藏身民宅賭場，警方查扣各式證物。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局破獲藏身民宅賭場，警方查扣各式證物。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局破獲藏身民宅賭場，警方查扣各式證物。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局破獲藏身民宅賭場，警方查扣各式證物。（葉書宏翻攝）

44歲梁姓男子承租新北市永和區某民宅作為賭場，為躲避警方查緝，設有3道門禁，派專人監看數具監視器鏡頭，戒備森嚴，永和警分局1日前往查緝，警員踹破落地窗破門，當場查獲梁嫌等9人及24名賭客，現場查獲近50萬元賭資。

警方調查，賭場藏身鬧區的巷弄裡，利用外頭人來人往較不易引人注意的特性，招攬賭客以象棋「肉龜」為賭具，吸引不少長青族及菜籃族上門試試手氣，不過，卻也引起鄰居側目。

永和警分局日前接獲民眾檢舉後，立即派員埋伏蒐證，一看就直覺不單純，不僅大門口架設3具監視器鏡頭，專門把風的工作人員配有無線電，即時與場內聯繫，警方不動聲色，蒐證完備後，聲請搜索票。

經埋伏多日， 1日下午起開始有大批賭客入內聚賭，大批警力利用該賭場把風人員開門之際，蜂擁而上，未料，連進2道鐵門後，工作人員竟緊急將落地窗上鎖，正當大家不得其門而入之際，小隊長鄭吉強奮勇踹破落地窗玻璃，場內賭客見警方如此奮不顧身，也只好乖乖就範。

梁嫌以每月3萬6000元承租這處公寓一樓，並聘請4名男子把風及記帳，甚至還有專門煮飯的阿桑，提供熱騰騰的食物，供賭客食用。

警方清點現場，查扣監視器主機1台、監視器鏡頭3支、無線電4支、籌碼、骰子1盒、象棋7副、多本帳冊、抽頭金18萬1170元、現場賭資共49萬1110元等。

警方訊後，梁嫌等9人被依賭博罪嫌送辦，其餘24賭客則依社會秩序維護法裁罰。永和警分局長蘇永芳呼籲，平日應培養良好的休閒習慣，多選擇戶外踏青及運動，沾染賭博惡習，恐將得不償失。

(中時)