憶言論自由 賴揆提侯友宜奉命逮捕鄭南榕

2018年04月03日 14:02 中時 張理國

行政院長賴清德出席言論自由日紀念活動，全程13分多鐘都以台語致詞，強調說母語、言論自由的重要性，賴揆也提及「自由時代周刊」創辦人鄭南榕為了爭取百分之百言論自由，拒絕逮捕，自焚殉道，當時執政者就是派前新北市長侯友宜去逮捕鄭南榕。

賴揆出席言論自由日活動有感而發，特地全程台語發聲，賴揆並回憶，在專制獨裁時代，包括在學校讀書不能說自己的母語，只能說北京話，不然要被罰錢；當時街頭巷尾最轟動的布袋戲史艷文，結果不是被藏鏡人打敗，而是被政府打敗，因為政府規定他不能說台語，要說北京語，致使純陽掌功力大大受到影響，觀眾因而流失。

賴揆也提及，鄭南榕為了爭取百分之百言論自由，拒絕逮捕，自焚殉道，當時在1988年12月自由時代周刊要刊登「台灣共和國憲法草案」，主張台灣獨立。但國民黨政府認為，說「台灣獨立」、「刊登台灣共和國憲法草案」叫做分裂國土、叛亂，所以派侯友宜去逮捕，發生令人不捨的事，但因鄭南榕的犧牲，喚起社會對言論自由的支持。

在談到政府角色問題時，賴揆說，面對言論自由，在不同時代，政府扮演不同角色，在過去戒嚴、專治獨裁年代，政府是言論自由的「殺手」，但在民主時代，政府的角色應該轉變為言論自由的「推手」。

賴說，蔡政府上任後致力推動言論自由，2016年12月政府宣布4月7日為台灣言論自由日，就是向鄭南榕及其他為言論自由努力的人表達敬意，也讓民眾知道言論自由不是天上掉下來的禮物，要靠努力爭取而來的，這也代表政府的態度，會保護言論自由。而透過促進轉型正義條例立法，也希望政府避免去犯過去犯過的錯誤，不要傷害台灣人民言論自由；立院三讀原住民語言法、客家基本法、國家語言基本法，讓人民知道不管用什麼話表達意見，都是人民的自由。

(中時)