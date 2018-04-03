小愛接班人 九頭身桌球美少女獲陸網友稱讚

2018年04月03日 13:48 中時電子報 盧品青

19歲的桌球女將浜本由惟今年7月就要滿20歲，她因外型亮眼而很早就獲得注意，綽號「桌球美少女」。除此之外，她175公分的修長身材，以及中日混血的血統，也讓她受到一些大陸網民關注。

浜本出生於日本大阪市，父親是身高191公分的日本排球選手，母親是中國大陸的桌球女將，於是她3歲學排球，5歲學桌球，7歲跨足模特兒，兼說日語和中文，極為優秀。2016年世桌團體賽摘銀，同年ITTF年終總決賽獲得女雙金牌。

由於在幼年在國際學校念書，浜本也會說英語，即使不打桌球，進入其他圈子亦是本錢雄厚。因為兼任模特兒，浜本體重僅47公斤，她2011年放棄模特兒事業，專注在桌球。女桌目前世界排名第28，要追上世界前10的石川佳純、平野美宇、伊藤美誠還有一大段距離。

才貌雙全的浜本容易讓人聯想到前輩福原愛，而且血統和語言也為她加分不少，大陸網友稱讚她是「九頭身美女」「超越福原愛」的桌球女星。

(中時電子報)