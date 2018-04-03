老情人撕破臉 6旬婦到8旬前男友家自焚

2018年04月03日 13:47 中時 林雅惠

高市69歲顏姓女子2日下午疑似在前同居人81歲黃姓老翁住處客廳引汽油自焚，警消趕到後顏女已燒成焦屍，由於現場無第三者及打鬥痕跡，也未發現遺書，員警初步研判是自焚，檢警3日會同法醫相驗，以確認真正死因。

警方表示，2日下午黃姓老翁在大社區住家前方庭院花圃澆水，隔壁鄰居比丘尼返家後見黃翁住家冒出濃煙，覺得不對勁並報警，隨後去向黃翁說:「你們家是不是在燒東西？」黃一聽後大驚，急忙跑回家，赫然發現客廳有火光及濃煙，他提水灌救，直到火勢稍滅驚見顏女躺在地上，全身被大火燒成焦屍。

警方調查，顏女與黃男原是同居男女朋友，兩人疑似金錢及土地糾紛交惡，2013年分手後彼此互控妨害自由、傷害、妨害名譽及偽造文書等罪嫌，雖然兩人已經分手，但仍比鄰而居，平時不相往來。

警方指出，2日下午5時30分接獲通報指民宅火災後，立即電請消防隊派消防車、救護車到現場滅火及救治傷患，但警消到場滅火，發現顏女已經死亡，現場發現一瓶疑似裝汽油的保特瓶，消防局火調課鑑識人員已將疑似容器帶回採證化驗。

員警調閱附近監視器，發現顏女於當天下午4時騎車外出返家，身上背著包包，因火災現場沒有發現遺書，檢視黃翁身上也無扭打造成的傷痕，另在顏女住處發現日前曾到楠梓一家醫院拿的抗憂鬱症藥包，研判顏女是自焚輕生。

至於顏女為何到黃男住處自焚，警方透露，顏女與黃男住處的間隔區域不高，顏女疑趁黃男不在屋內時，進入黃男住處客廳自焚，為何選擇此處，動機員警正深入釐清中。

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(中時)