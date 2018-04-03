基隆軍港遷移動土 蔡英文見證東岸碼頭串聯開發

2018年04月03日 14:03 工商 張佩芬

文武官員都參加瞭動土典禮。(業者提供)

國民黨執政時期，由當時行政院長江宜樺敲板定案的基隆港東岸軍方碼頭遷移案，今（3）日上午由臺灣港務公司主辦「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程」動土典禮，總統蔡英文偕同交通部賀陳部長旦、國防部嚴部長德發、基隆市林市長右昌、立法委員蔡適應及航運業者，共同見證國軍北台戰備設施升級，以及基隆市港再生活化的歷史性一刻。

港務公司近年在國際郵輪市場蓬勃發展下，基隆港旅客量已突破95.5萬人次，並於106年榮獲亞洲最佳郵輪母港，為因應旅運需求快速成長趨勢，刻進行東西岸旅運設施優化，並規劃於今年底進行西岸會展及旅運智慧大樓招商，引進民間資金投資基隆，同時以「東客西貨」策略重新規劃基隆港區，研擬東岸櫃場轉型，積極勾勒東岸碼頭區未來發展願景。

由於東4、東5軍用碼頭因長期將東岸分隔兩段，限縮港埠營運及城市發展，幾經協調，該等碼頭區將搬遷至西岸牛稠港內成立國防軍事專區，整合國軍營區，提升港埠營運及都市景觀，遷移經費計20.89億元，預定110年完成。

總統最後致詞時表示，基隆港因坐落於市區核心而特別，為重要之商港及軍事碼頭；時至今日因許多產業進步，基隆港正在轉型，為基隆市港空間充分再用，軍用碼頭遷移為關鍵的一塊拼圖，將軍事基地遷移到更佳戰略位置，釋出水岸空間，給基隆一個嶄新的機會，並肯定中央、地方政府及區域立委團結一心努力的成果，中央將持續支持基隆，以再現風華，並預祝工程順利，為地方開啟嶄新的一頁。

典禮於總統祈求遷移工程開地平安、動土順利、一切團和吉祥下，順利圓滿完成，並象徵帶領基隆市港邁向新時代的高峰。

(工商)