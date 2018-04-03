易飛網推三大好康 陸空交通都有優惠

2018年04月03日 14:40 中時 王思慧

國內旅遊電商易飛網ezfly打造「陸空三獨家不唬你方案」，不但獨家推出「台灣高鐵續住方案」，國內飯店搭配高鐵票最長可連住7天6夜，加入高鐵會員每人還可現折350元；更攜手台灣虎航，祭出限時5天全航線機票預購95折活動；第三個則結合旗下飛龍免稅店推出「日貨買千送百」，憑不限日期立榮假期機票票根或訂單簡訊，赴易飛網旗下馬祖飛龍免稅店消費滿千送百。

易飛網總經理周昀生表示，高鐵票券是國旅市場最大宗商品，易飛網已與台灣高鐵公司合作推出高鐵假期、好麻吉之旅、歡樂嘉年華等超過五種套裝行程。經團隊最新統計發現，今年清明連假區間高鐵套裝行程，4月4日及5日兩天幾已售罄，整體銷售業績較去年成長高達兩成。

而套裝行程中最受國人歡迎的熱門飯店，全集中在台南及高雄，像是台南和逸親子飯店、高雄義大皇家酒店及台南晶英酒店等皆榜上有名，顯示「北客南下」國旅市場已有回溫跡象，尤以親子出遊為大宗。周昀生建議，尚未規劃連假出遊的民眾，不妨於4月6日至8日間規劃家庭旅遊，搶購最後一波高鐵假期。

同時，為使旅遊行程安排能更彈性，凡於今年底前訂購高鐵任一套裝行程，飯店最長可連住7天6夜，成為全台首家提供續住超過3天以上的旅遊業者，包括受歡迎的台北老爺會館及文青最愛的台南緩慢文旅等，皆在續住名單內。

周昀生舉例，像在台北的商務人士，若南下高雄出差，訂購旅行社高鐵相關產品時，都會受限天數限制、2到3天就得換飯店一次，造成額外的換宿時間與體力成本。本次續住方案將能免去換宿困擾，七月底前加入高鐵會員，並到易飛網臨櫃出示會員QR CODE，訂購高鐵行程每人還能再現折350元。

周昀生指出，三月份與酷航聯手推出線上旅展，網友討論度超高，這次台灣虎航獨家相中易飛網，將於4月9日至4月13日間推出限時5天的暑假早鳥搶先購活動，全航線商品暑假出發95折起，澳門、韓國及日本機票未稅價1,099元起。

即日起憑立榮假期機票票根或出示訂單簡訊，赴馬祖飛龍免稅實體店消費，不限任何品項，單筆每滿千元現折百元，且票根不限日期皆可使用，只要留有過去曾於易飛網購買的立榮機票，就能享優惠。

此外，即日起凡購買立榮假期、且於北北基桃等四縣市出發，即可享受易飛網超優惠松山機場接送，單趟最低只要99元起。由於正值馬祖藍眼淚觀光旺季，立榮假期南北竿自由行5,000元起商品現正熱銷中，但因機位有限，要及早訂位、以免向隅。

(中時)