桃園賞海芋最佳歇腳處在這裡！ 提供拔蘿蔔體驗

花媽媽咖啡館戶外區種有滿滿花卉。中時電子報攝

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中時電子報
綜合報導

2018桃園彩色海芋季如火如荼地展開，就連平日都會湧入滿滿人潮一睹彩色海芋，以及由花卉組成的巨大裝置藝術！但旅行總要有個歇腳處，在海芋展覽園區再走一點路就會看到「花媽媽咖啡館」，提供溫馨、舒適的休憩空間。

「花媽媽咖啡館」是由桃園市花媽媽休閒農業發展協會理事長羅玉新開設，店外充滿著色彩鮮豔的花卉，整個建築皆使用木板打造。理事長羅玉新說，建築物的一磚一瓦都是使用環保素材，而且還是個溫室建築，因現在的農家都在使用溫室，完全顛覆傳統的種植方式，因此將咖啡廳建成溫室來因應一樣的氛圍。

店內特色餐「鮑魚燉飯」。中時電子報攝

進到溫馨的溫室咖啡館，吃上一口花媽媽親自烹調的特色餐「鮑魚燉飯」，讓心整個都暖了起來。其實，最初理事長羅玉新是幼兒園園長，任職期間發現單親媽媽不在少數，而且貧富差距懸殊，為了伸出援手盡一份心力，開始教導家長製作手工活兒，像是手工布包、沖泡咖啡、壓花等等，就連送給遊客的伴手禮也會附上一張志工媽媽親手製作的卡片。透過這樣的方式，她開始感受到單親媽媽們的喜悅以及自信。

而當初成立「桃園市花媽媽休閒農業發展協會」是為了與第二代的青年農民一起攜手打造桃園大園區溪海里，讓溪海里的優勢不再埋沒，而是像海芋一樣綻放，吸引遊客一睹溪海里之美。理事長也會邀請青年農民進入校園，教導小朋友植物的知識。理事長羅玉新說，為了協助青年農民，她提供平台並將他們的產品行銷出去，一起打造美好的溪海里。

花媽媽咖啡館提供農事體驗。中時電子報攝

「花媽媽咖啡館」除了提供休憩空間之外，還有農事體驗活動。無論是拔蘿蔔還是割稻，都是備受歡迎的體驗項目。理事長羅玉新說，一開始是接待大專院校的學生，之後陸續增加國、高中生以及幼稚園小朋友前來體驗。透過農事體驗活動可以讓孩子體會農事的辛苦，更懂得珍惜所擁有的，是個很棒的戶外活動。

(中時電子報)

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