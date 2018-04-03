狄鶯「假丈夫」曝她心中的痛！楊懷民：她為兒苦讀夜校到二專

2018年04月03日 14:25 中時 林淑娟

狄鶯與楊懷民相識30多年，經常力挺假老公的救援流浪狗活動。（取材臉書）

狄鶯與楊懷民相識30多年，經常力挺假老公的救援流浪狗活動。（取材臉書）

狄鶯與孫安佐。（取材臉書）

孫鵬和狄鶯曾帶兒子孫安佐一起到楊懷民的宜蘭狗園探視流浪狗們。（取材臉書）

65歲的資深藝人楊懷民當年與狄鶯一起演出葉青歌仔戲，螢幕情侶形象深植人心，狄鶯對外常戲稱他是「假老公」。對於狄鶯與孫鵬獨子孫安佐涉及揚言恐攻被捕，楊懷民說，狄鶯把兒子看得比自己生命還重要，雖然生活上寵愛他，但管教上對他的要求很嚴格，因為自小失學是她心中的痛，因此很注重兒子的教育，為了給兒子建立好榜樣，狄鶯這幾年持續唸夜校進修，一路念到二專畢業。

楊懷民近幾年在宜蘭冬山買地蓋狗園、與朋友一起拯救重症流浪狗，花了數千萬，認識30幾年、與他私交甚篤的狄鶯，除非人在國外，否則總是無條件出席他的救援浪浪活動，也曾與老公孫鵬帶兒子孫安佐一起到宜蘭狗園關懷狗狗。他只知道孩子喜歡軍事、是軍事迷，「來宜蘭時，也是說他對這方面很有興趣。一般男孩喜歡槍，很正常，所以當時也沒想那麼多。」

楊懷民說，從孫華（孫安佐原名）出生至今，他一直都知道狄鶯在生活上對孩子管教很嚴格，處罰起來是不妥協的，以前一起在南部作秀時，孫安佐吃東西沒好好吃、一直講話，狄鶯嚴格要求「好好吃，吃東西時就不要講話」，結果兒子還是邊吃邊講話，狄鶯就直接要他去罰站，就算兒子邊面壁罰站邊哭，她也沒心軟，就是要他接受處罰、站足半小時。

他說，狄鶯真的太愛這個這個孩子，即便犧牲自己的生命也在所不惜，當然對兒子的保護也會比較多，可能因此讓孩子不知道外面社會的險惡，「他不知道出去了就要自己獨立生活，不像在家時行為稍有偏差，媽媽馬上會指正、會教，現在媽媽不在身邊、沒有隨時提醒，他就不知道輕重了」。

楊懷民不捨地為老友緩頰，請大家多給她支持，「狄鶯自己念的書不多，從小失學失學是她的痛，所以她真的很在乎孩子的念書、學識，一直幫他找最好的學校，想要補全自己曾經的不足。她自己也認真上夜校，一路讀到二專畢業，持續不間斷在做讀書這件事，還說她要繼續念，如果可以念到碩士、博士她都要念，就是不要讓兒子覺得媽媽沒念很多書」。發生這樣的事，他可想而知狄鶯面臨且必須承擔的壓力有多大。

他說前幾天有傳訊關心給狄鶯，問她何時去美國，「她說她好想哭，我說，妳要哭就現在哭，孩子需要靠你們支持，要幫著他堅強起來。她回我說『好，我知道』，後來他們到美國，就沒聯絡了」。

楊懷民近幾年與朋友一起拯救重症流浪狗，他3日一路從宜蘭開車到彰化，與動保人士一起前往彰化地檢署按鈴申告日前以補獸鋏虐狗並騎車拖行1公里遠的阿伯。楊懷民說，雖然知道在台灣因為法律漏洞所以打不贏這場官司，但還是希望藉機教育大眾尊重生命、避免動物被殘虐的事件再度發生。

(中時)