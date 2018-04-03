捕蚊燈抺雪芙蘭能享受收屍快感？網：難怪我總被叮

(達志/shutterstock)

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中時電子報

夏天快到了！又是蚊子出沒的季節，到底該怎麼做才能徹底滅蚊、一夜好眠？一名網友在《爆廢公社》PO出「殺蚊利器」雪芙蘭，只要將它抹一些在瓶蓋上，放入捕蚊燈內，要是有風扇吸入式捕蚊燈效果更好，接著在沒人與動物的黑暗環境下，置於高處或門口、玄關，隔天一早就能收獲大量的害蟲屍體，手腳不再紅腫癢。

至於為什麼是用雪芙蘭呢？原PO表示，因為這個乳液的成分含有「硬脂酸酸(Stearic acid)」是蚊子喜歡的味道，能夠吸引牠們。其他還有乳液、嬰兒油、綿羊油、糖水等都是蚊子喜歡的味道。對此，網友們實用後讚不絕口，「所以可以擦在老公身上嗎?」、「雪芙蘭蚊子那麼愛......所以擦在皮膚上就變成『移動式捕蚊燈』？！」、「這故事告訴我們，多買些雪芙蘭送左鄰右舍也是好辦法..」、「因為雪芙蘭乳液油脂跟人體皮膚有像吧」、「超推雪芙蘭！試過三四種乳液，他家的產品蚊子愛 」。

捕蚊燈抺雪芙蘭能享受收屍快感？網:難怪我總被叮(翻攝自《爆廢公社》)
網友實測(翻攝自《爆廢公社》)

對於網友說把雪芙蘭抹在捕蚊燈上，可加強殺蚊功效，中興大學昆蟲系教授杜武俊說，從未做過這樣的實驗，無法評論，但過去有研究發現蚊子喜歡人體皮膚散發的一種短鏈脂肪酸的味道，也有國外實驗發現，蘋果香精的味道可吸引蚊子，但雪芙蘭是否是因有前述味道或其他原因，導致吸蚊效果特強，因未做實驗，無從得知。

杜武俊表示，要防蚊最有效的還是落實環境管理，避免居家環境中有積水，水溝則要保持暢通，讓蚊子沒有地方產卵孳生。他說，居住環境裡最常出現的熱帶家蚊和地下家蚊都是夜間出沒，有趨光性，捕蚊燈的紫外燈波確實可吸引家蚊靠近，但對白天活動、傳染登革熱病毒的埃及斑蚊和白線斑蚊，捕蚊燈效果並不好，還是要靠民眾清除環境積水才有效。

(中時電子報)

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