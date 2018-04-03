掃墓道路標線設計不良？一天開202張罰單

陽明山行義路和泉源路交叉口標線設計不良，不少民眾跨越雙黃線上山，上月一天就開出202張罰單。（陳燕珩攝）

友善列印
中時

明天就是清明連假，近期陸續有民眾前往陽明山第一公墓掃墓，行經行義路和泉源路交叉口時，卻因道路雙黃線不明顯，導致車輛幾乎得違規跨越雙黃線才能上山，警方上月甚至一天開出202張罰單，讓北市議員陳建銘痛批「搶錢」，要求市府立刻加強標線辨識，不要故意設陷阱給民眾跳。

陳建銘接獲民眾陳情指出，要到陽明山第一公墓需經過行義路和泉源路口，但該處竟劃設雙黃線，導致民眾必須跨越雙黃線才能上山，甚至有警方偷拍舉發，質疑市府根本是在搶錢，埋設陷阱坑民眾。

陳建銘說，據警察局提供資料，3月18日經民眾舉發後，警方一天就在該處開了202件罰單，令人傻眼。現場實地會勘，可看到不少車主未注意標線，直接違規跨越雙黃線上山，渾然不知自己已違規，平均10輛車就有9輛跨越雙黃線，他要求市府即刻檢討改善，以維護民眾權益。

對此，北投分局表示，上月是因受理民眾檢舉，沒有裁量空間，因此到場舉發，交工處調整標線設施後，會進行專案調整，目前了解只有3月18日當天有開單紀錄，將主動通知車主撤銷罰單。

北市交工處設施科長葉志宏則說，由於該處是五叉路口，許多從行義路上山的民眾，可能看不清楚雙黃線標示，未來會將路口淨空，增劃黃網區，並調整雙黃線位置，讓動線單純一點，也會加強標線和標示指引，讓民眾更容易辨識。

(中時)

捕蚊燈抺雪芙蘭能享受收屍快感？… 高=長？調查：情侶身高差 越萌越…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。