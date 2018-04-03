怪手掉落砸死無辜駕駛 肇事男賠償600萬元

2018年04月03日 14:30 中時 張穎齊

林男駕駛的貨車未將怪手固定好，過彎時又未減速，不慎砸死對向休旅車駕駛。（張穎齊翻攝）

林姓男子（52歲）於去年6月6日下午5時許，駕駛貨車載著1台怪手行經台2線貢寮往宜蘭方向時，因為過彎未減速，加上怪手未確實固定好貨車，導致怪手掉落撞破對向休旅車，造成1死1重傷，基隆地院日前判處林男須民事賠償600多萬元，可上訴；刑事部分則處8個月有期徒刑。

警方表示，林男當時開著載運怪手的貨車，因為轉彎未減速，車上怪手不慎掉落，並撞擊對向車道的休旅車，造成休旅車車上駕駛及乘客共2人受傷。經送往基隆長庚醫院急救後，駕駛員曾姓男子宣告不治，而另1名40多歲的乘客則是左手、左腳骨折，林男經訊後被移送基隆地檢署偵辦。

經法院審理後，認為林男當時未依規定將車上的怪手固定好，行經彎道時也未減速，才會造成怪手掉落，砸死對向駕駛，依涉犯業務過失致死罪將林男判處8個月有期徒刑。

此外，曾男家屬則向林男提出賠償每位家人200萬元的精神撫慰金，加上醫療費用、喪葬費及女兒的扶養金等費用。而林男則向法院表示，扶養金、醫療費及喪葬費部分沒意見，但精神撫慰金過高，希望藉由強制險與特別基金中扣除。

法官表示，曾男有妻子與2名成年的兒子、還有1名16歲的女兒，是家中經濟支柱，對於曾妻的精神撫慰金應賠償150萬元、子女則各賠償100萬元，加上其他的喪葬、醫療等費用，林男共需賠償曾男家屬645萬元，扣除強制險及特別基金後，仍須賠償371萬元。

(中時)