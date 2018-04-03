《時來運轉》單場暨場中投注 大谷二刀流上陣

2018年04月03日 14:34 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月3日~4月10日)

1.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

剛開季的美國職棒就熱鬧滾滾，大谷翔平投打表現穩健，台灣運彩也鎖定了洛杉磯天使主場的比賽，4/3(二)~4/4(三)連續對戰克里夫蘭印地安人，一同關注大谷的表現。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

陣中有台灣好手陳冠宇以及李杜軒的羅德海洋，本週連續客場出戰。台灣運彩鎖定4/3(二)~4/5(四)羅德海洋三連戰歐力士猛牛以及4/7(六)~4/8(日)羅德海洋對戰日本火腿鬥士共五場賽事，提供單場投注，一起關心台灣好手出賽情形。

3.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

剩下不到10天，美國職籃就將結束本季例行賽，要搶進季後賽或是爭取較佳名次取得季後賽優勢，剩下倒數機會，其中4/6(五)明尼蘇達灰狼與丹佛金塊正為了季後賽努力，台灣運彩提供單場投注。

4.「足球」：提供39場單場或場中投注。

本週週中有多場國際賽事，包含亞冠聯以及歐洲冠軍聯賽，其中歐冠聯8強首回合，塞維亞對拜仁慕尼黑、尤文圖斯與皇家馬德里重演上季決賽戲碼、巴塞隆納與羅馬交鋒、利物浦和曼城上演英格蘭內戰。另外，歐足聯歐洲聯賽8強首回合也緊接登場，歐洲兩大盃賽群雄逐鹿，8場比賽場場精彩，台灣運彩自16強起即場場單場，絕對不容錯過。

週末歐洲五大聯賽加澳日，多達15場比賽加開單場或場中投注，其中英超將上演兩場激情四射的「德比戰」，默西賽德德比由「太妃糖」艾佛頓作東，迎戰近況極佳的「紅軍」利物浦，曼徹斯特德比則是「藍月亮」曼城主場，與排名第二的「紅魔」曼聯一較高下。曼城目前領先曼聯16分，剩最後7輪比賽，如果曼城在主場順利擊敗曼聯，領先差距19分，將可提前6輪加冕本賽季英超冠軍。

‧「亞冠聯」：提供4場單場及場中投注。

亞洲冠軍聯賽本週來到第5輪，也就是小組賽倒數第2輪，爭奪16強資格將是關鍵一週。東亞區的G組4隊都還存在希望，以5分排名第3的大阪櫻花，將在主場迎戰3分墊底的濟州聯，大阪櫻花最後一輪作客對小組暫居第一的廣州恆大將是艱苦一戰，因此想要出線必須在主場拿下對手，濟州聯更是沒有任何退路，輸球直接出局，踢平也可能會被提前淘汰。

H組由鹿島鹿角和水原三星藍翼佔據前兩名，3和1敗的上海綠地申花分別落後兩隊5分和4分，本週主場對戰鹿島鹿角只有勝利一途，和局或輸球都肯定淘汰。

F組的上海上港以10分排在榜首，蔚山現代和墨爾本勝利同為5分，但兩隊本週交手，肯定無法同時超越，因此上海上港已提前兩輪取得晉級16強資格。上海上港週中在主場迎戰川崎前鋒，贏球即可鎖定小組第一，而川崎前鋒仍有微小的晉級希望，必須連贏上海上港和蔚山現代，並期望蔚山現代週中踢平墨爾本勝利，然後再靠上海上港最後一輪擊敗墨爾本勝利，才有機會死裡逃生。

(中時電子報)