孫安佐案情擴大 李昌鈺推測「囤積軍火」神準說中

2018年04月03日 14:41 中時電子報 張達智

孫安佐被起出的1600發各式子彈，不僅網購就可送到家，且價錢用「零用錢」就買的起，估計只花約700美元（約20500元台幣）。（圖／翻攝philadelphia.cbslocal.com）

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐在美國賓州因涉嫌恐攻被捕，今（當地時間2日）最新案情曝光，警方公布從孫安佐寄宿家庭找到一把自組9mm手槍和1600發子彈，讓人震驚。日前李昌鈺受訪時就曾提到，美方可能指稱孫安佐「囤積軍火」，果然被他說中

目前人在中國大陸的李昌鈺，30日接受中央社電話訪問表示，他從媒體得知此事，綜合報導研判，美方很有可能指稱孫安佐「囤積軍火並有意購買槍枝」，而「囤積軍火」是美國國土安全部與移民部門常使用的辭彙，這個措辭比較嚴重。

李昌鈺不愧神探，隔海說中案情。美國賓州上達比警方今天（當地時間週一）宣布，警方確實在孫安佐寄宿家庭新發現1600多發子彈，其中包括225發散彈槍子彈、663發9mm手槍子彈、295發AR-15步槍子彈、425發AK-47子彈及其他類型子彈共約1600發，以及一把9mm手槍。

上達比警局局長奇伍德（Michael Chitwood）指出，孫安佐的寄宿家庭Home媽，在警方展開搜索前，曾進入他的房間，將手槍和彈藥裝進一個袋子後，帶走袋子。

奇伍德並說，自從孫安佐8月份抵達美國後，彈藥和槍支零件通過網路購買。他至少在學校的iPad上網搜尋20次以上如何購買槍支彈藥和槍支零件。

(中時電子報)