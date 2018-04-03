安檢通關就是快 小朋友快閃表演通關安檢歌

為了讓旅客更快速方便地通關安檢，機場公司推出曲調輕快活潑的「通關安檢歌」（陳麒全攝）

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中時
3日上午10時30分在第一航廈出境大廳，邀請桃園在地幼稚園小朋友現場快閃表演（陳麒全攝）
童稚可愛的歌聲不但讓旅客直誇好可愛（陳麒全攝）
為機場出境大廳帶來新的活力。（陳麒全攝）

在清明連假期間出國旅客最高峰較平日增加約4％，其中多為是親子旅客。為了讓旅客更快速方便地通關安檢，機場公司推出曲調輕快活潑的「通關安檢歌」，3日上午10時30分在第一航廈出境大廳，邀請桃園在地幼稚園小朋友現場快閃表演，童稚可愛的歌聲不但讓旅客直誇好可愛，更為機場出境大廳帶來新的活力。

清明、兒童節連假到來，桃園機場延續春節期間帶起的安檢歌熱潮，這次是由小朋友來教大家怎麼快速過安檢，之前受邀參加過桃園農業博覽會開幕，以及去年桃園機場聖誕節快閃活動，這次小朋友們以落落大方的舞步和穩健的台風，讓旅客更熟悉安檢通關常識，可愛認真的模樣讓往來的旅客都駐足圍觀。

「通關安檢歌」以口訣式歌詞結合簡單的手勢與舞步，當初設計就希望不分男女老少都能參與，所以刻意將舞蹈動作放大、簡化，果然小朋友一學就上手，表演起來輕鬆活潑。

桃園機場查獲最多託運行李違禁品即為行動電源、打火機、鉛酸電池及鋰電池等，搭配歌詞強調的外套、皮帶脫下來、茶水、飲料先倒掉、錢太多要申報等資訊，一定可以讓旅客在機場通關安檢這部分順利出國、平安回家。

(中時)

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