女毒梟摩鐵交易落網 查獲市價上億毒咖啡包

2018年04月03日 14:48 中時 張妍溱

查扣混合型毒品共26．6公斤毒品原料。（張妍溱翻攝）

混合型毒品26．6公斤毒品原料，預估可混成26萬多包「毒品咖啡包」。（張妍溱翻攝）

台中市警方日前在某摩鐵逮捕以黃姓女子為首的販毒集團及另5名販毒同夥，「鋁箔袋」查扣混合型毒品共26．6公斤，預估可混成26萬多包「毒品咖啡包」，市價逾1億3000萬元，警訊後將黃及5名同夥依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

刑大偵四隊日前接獲線報，黃嫌與同夥開車進入市區某汽車旅館疑似進行毒品交易，當幹員抵達現場埋伏，等買家分乘2輛車進入房間正準備交易時即進行攻堅。

警方指出，理短髮、平日中性打扮的28歲黃姓女毒販有槍砲及組織犯罪條例等前科常在中部地區流竄，以1輛新型大五系列的黑色BMW自小客車當成犯案用交通工具，毒品交易時以多台車輛交叉掩護企圖逃避警方查緝。

警方當場查扣第二級（3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮）、三級（3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮）混合型毒品共計26．6公斤，當時警方破門進入時，黃嫌等6人一度四處逃竄，最後仍被警方強力制伏逮捕。

警方表示，查獲的26．6公斤毒品俗稱「毒咖啡包」原料，每公斤原料可摻入咖啡混製成8000至1萬包的毒咖啡包，最多可混成26萬多包，以目前市面上1包要價約500元計算，賣出後市價逾1億3000萬元，所幸被警方一一查獲，防堵流入市面毒害社會。

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(中時)