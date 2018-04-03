影》太空人有點糗 世界大賽冠軍錦旗揭曉「卡卡」

太空人隊世界大賽冠軍旗揭曉卡卡。(美聯社)

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中時電子報

去年拿下世界大賽冠軍，休士頓太空人隊3日在主場揭曉2017年世界大賽冠軍旗，但過程小有差錯，錦旗揭幕不順「卡卡」，場中球員都看傻眼，所幸最終冠軍旗仍成功亮相，滿場球迷也予以熱情掌聲，為所有太空人封王球員喝采。

太空人隊3日主場揭曉2017年世界大賽冠軍旗，儘管過程因為布幕遲遲未能揭開，導致場面有些尷尬，不少球迷拿著手機的手也空等，場中賽揚強投韋藍德、美聯打擊王艾爾圖維（Jose Altuve）也都看傻眼，不過最終仍成功揭曉，太空人隊主場放煙火慶祝。

冠軍錦旗歡喜亮相，場內則有溫馨一幕。前太空人隊一壘指導教練道爾(Rich Dauer)，去年世界大賽冠軍遊行滑倒，一度傳出命危動手術，但道爾走過鬼門關，從僅3趴的存活率中康復，3日重返主場為太空人隊開球，道爾也激動落淚，場面感人。

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前太空人隊一壘指導教練道爾鬼門關前走一遭。(美聯社)

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