新加坡貴婦茶出包 153公斤海關遭攔

2018年04月03日 15:12 中時 倪浩倫

從越南進口的「TWG繽紛水果綠茶」遭驗出農藥違規殘留。（食藥署提供）

義大利進口的＂馬龍＂冷凍有機野生藍莓顆粒，遭檢出輻射值超標。（食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布最新一批邊境查驗不合格的產品名單，以「貴婦茶」享譽全球的新加坡知名茶葉品牌「TWG」，進口商今年2月分別從越南、斯里蘭卡進口４批茶葉，均遭檢出農藥超標或違規殘留，總計153.5公斤全數遭退運、銷毀，並未流入市面。

進口商特威茶葉公司於今年2月，從越南和斯里蘭卡進口共4批的茶葉，經檢驗發現，從越南從進口5公斤的「TWG法式烤布蕾香茶」，農藥賽果培超標0.01ppm，越南進口的60公斤「TWG蝴蝶夫人茶」，農藥因得克超標0.02ppm；越南進口的87.5公斤「TWG繽紛水果綠茶」，違規殘留農藥2,6-DIPN；斯里蘭卡進口的1公斤「TWG花果山茗茶」，農藥賽果培超標0.06ppm。

此外，進口商薪元興食品，2月從義大利進口300公斤的馬龍冷凍有機野生藍莓顆粒，遭檢出輻射值超標、超過限量值37單位；進口商樹森開發公司，上月從美國進口一批2萬2830公斤的冷凍雞腿，遭驗出含有動物用藥硝基呋喃代謝物2ppb（不得檢出）。

食藥署表示，上述所有違規產品，均在邊境就被攔下，等待退運或銷毀，沒有流入市面。

(中時)