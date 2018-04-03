勞動基金收益2年來首見虧損281億 史上新高

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受美國聯準會宣布升息訊息等影響，國際金融市場震盪，我國2月勞動基金規模為3兆6580億元，帳面虧損281.4億元，收益率-0.79％，是連續24個月來首見虧損，虧損規模亦為史上新高。勞動部勞動基金運用局指出，由於市場處於盤整階段，今年上半年都可能大幅震盪。

截至今年2月底，勞動基金規模為3兆6580億元，其中新制勞退1兆9265億元，舊制勞退8730億元，勞保基金7179億元，就保基金1174億元。整體勞動基金帳面虧損281.4億元，收益率-0.79％，是繼2016年2月虧損164.8億，收益率-0.56％以來再見虧損，虧損規模亦為史上新高。

勞保局指出，今年2月全球主要經濟數據雖表現分歧，但均仍處於擴張，其中美國製造業採購經理人指數（PMI）較上個月上升1.7至60.8，達到14年來最佳表現，非製造業指數較上月下降0.4為59.5，另非農就業人口增加31.3萬人，較上月增加7.4萬人，失業率與上個月持平為4.1％，持續於17年來新低盤桓。

此外，歐元區製造業採購經理人指數較上月下滑1.0為58.6，服務業採購經理人指數則較上月下滑1.8為56.2，1月失業率較上月下滑0.1%為8.6％，為2008年12月以來低點。中國大陸製造業採購經理人指數較上月回落1.0為50.3，連續19個月處於擴張區間，而非製造業採購經理人指數較上月下降0.9為54.4。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，經濟市場已經持續走揚2年以上，去年年底已有提及今年恐會出現震盪，各項經濟數據看來表現尚可，還不到向下修正的狀況，現在「休養生息」也未嘗不好。

劉麗茹說，由於勞動基金規模不斷擴增，因此市場稍有震盪，帳面數字都會相對龐大，目前看來今年上半年仍處大幅震盪狀態，但2016年起已經採用絕對報酬型態，最終收益不至於會有太大影響。

(中時)

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