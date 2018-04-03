花80億賤賣20億! 5千網友連署暫緩核四燃料棒送出國

2018年04月03日 15:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台電3月5日宣布，核四廠內1744束核燃料，將規畫成3年分8批陸續運離台灣，預計最快6月執行。此消費發布後，引起民眾廣大議論及質疑，核四輕率廢棄，燃料棒80億元送美後，只能折售拿回20億，浪費民脂民膏。對此，PowerGreen在公共政策網路參與平台發起連署暫緩，目前已過5000人門檻，政府必須對此議題做出回應。

PowerGreen在公共政策網路參與平台發起連署，要求把核四燃料棒暫時先留在台灣，給人民選擇的機會，該連署於3月20日提案，截至4月3日為止，13天已累積5115人附議，通過5000人門檻，政府必須對此議題做出回應。

此連署建議，「暫緩將核四燃料棒送出國 ，並請台電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國。」

提案人認為，政府花費80億元購買的核四燃料束，現在要花5.8億分3年陸續運回美國原廠，若只以鈾原料賣出，僅能拿回20億元，未來台灣如果又需要這批燃料束，可能需要花費逾百億元重新購置,並不符合經濟效益。

提案人強調，台灣真的缺電，缺到需要蓋汙染高的燃煤發電廠，核四兩部機組，如果按下啟動按鈕，可以提供270萬瓩，「台灣真的要把這個選項拿掉，把辛苦拿到可以用18個月的選擇拿掉嗎？」

提案人以天然氣、燃煤、核能作比較，天然氣台灣最大儲存14天；燃煤台灣最大儲存30天，但核能是一次添加燃料可用540天。

(中時電子報)