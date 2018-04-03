跨域守護石虎棲地 中苗簽署合作保育備忘錄

台中市長林佳龍（右）與苗栗縣長徐耀昌（左）3日簽署「跨域石虎保育合作備忘錄」，建構石虎安全回家的路。（陳世宗翻攝）

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台中市政府3日與苗栗縣政府簽訂「跨域石虎保育合作備忘錄」，兩縣市將合作共享研究調查資源，建構中苗間大安溪石虎遷徙的生態廊道，全面守護石虎生存環境。市長林佳龍說，未來將透過中彰投苗4縣市合作，讓保育石虎成為結合生產、生態、生活的運動。

林佳龍3日前往苗栗縣政府，現場安排花博吉祥物石虎家族「虎爸」與「虎媽」與苗栗縣貓裏喵吉祥物帶來精彩表演，林佳龍與苗栗縣長徐耀昌共同簽署合作備忘錄；宣示雙方將積極合作保育大安溪南北兩岸石虎棲地，進行相關保育措施，建構石虎安全回家的路。

林佳龍表示，兩縣市簽署石虎保育合作備忘錄，代表市府繼制定「台中市石虎保育自治條例」後，特別是透過區域治理方式實踐；石虎的棲地無法以縣市分界，經這次合作除交流共享經驗，也為石虎共創生存友善棲地，並為人類與石虎帶來更好共存環境。

苗栗縣長徐耀昌說，苗栗與中市均有志一同希望石虎能生生不息，一直繁衍下去；石虎棲地遍及苗栗、台中、彰化與南投等地，盼透過保育作為提供良好棲息地；期盼合作簽署未來也能擴展至彰化與南投，帶領更多縣市共襄盛舉。

台中市農業局指出，石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，估計總數不到500隻，目前石虎在台灣被發現的區域，僅存於中部地區中苗投彰4縣市，其中又以苗栗縣現存數量最多。中市也將與中興大學合作辦理石虎保育論壇，及與台灣石虎保育協會共同合作辦理石虎保育研習班，推廣民眾保育觀念！

(中時)

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