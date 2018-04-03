中市泰安國小以分享與感恩 慶祝不一樣的兒童節

2018年04月03日 15:11 中時 盧金足

唐寶寶大器樂團音樂分享會，小朋友感動他們演奏的精彩演出，泰安國小校長劉益嘉頒發感謝狀表達滿滿心意。（盧金足翻攝）

台中市西屯區泰安國小慶祝兒童節，傳達「愛分享，善循環」的人生態度，也是今年送給孩子最有意義的兒童節禮物。（盧金足翻攝）

當我們「童」在一起！台中市府今年兒童節主軸為「花Young童年，活力無限」，西屯區泰安國小特別以「愛分享，善循環」，規畫兒童節活動，從校園植物導覽、英語劇場表演、唐寶寶大器樂團音樂分享會到陸爸爸說故事等活動，希望孩子懂得欣賞、分享與感恩，健康成長。

泰安國小校長劉益嘉說，美好童年，源自於身心靈的滿足，特別是德育培養與美感體驗，今年兒童節希望帶給孩子的是一份「愛分享，善循環」的人生態度，讓他們有勇氣面對未來的人生旅程，用愛讓生活更加美好，對生命要充滿感謝。

學校與家長會3日合作推出壓軸節目「活力童年」慶祝大會，活動規畫有「唐寶寶大器樂團」校園傳愛之旅，讓泰安的孩子們進一步認識這群唐寶寶的生命故事，藉由陶笛演出，感受他們突破與跨越的努力。

「展現驚人的毅力與企圖心！」劉益嘉表示， 唐寶寶考取街頭藝人證照，擁有謀生能力，才華和用功令人佩服。

團長兼音樂志工的老師林啟通強調，讓這群受到社會幫助的孩子，從手心向上受人協助翻轉為手心向下有能力助人的人，所以，他們走進養老院、校園做公益分享，也將唐寶寶勇敢、樂觀及永不放棄的精神帶到社會各個角落。

在《古老的大鐘》、《望春風》、《隱形的翅膀》等曲目旋律下，孩子陶醉不已，學生說，得知唐寶寶學習樂理過程需要七個月甚至一年半時間，很感動也感謝他們的精彩演出。

節目的重頭戲是邀請神秘嘉賓─陸爸爸說故事，一開場陸爸爸就用改編自「拼被人送的禮」繪本中的故事，帶著孩子們體會擁有全天下最多禮物卻不快樂的國王，到最後懂得分享且願意為世界創造歡樂的心路歷程。

過程中結合故事劇場、肢體、師生共玩等元素，讓孩子們在故事情境中悠遊，劉益嘉說，如同陸爸爸提醒小朋友，「閱讀習慣與好的故事可以陪伴你一輩子，是你最棒的朋友！」整個節目活動主軸就是「愛分享，善循環」的人生態度，也是今年泰安國小給孩子不一樣的兒童節禮物。

(中時)