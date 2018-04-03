校方打造友善校園 保育類領角鴞連續7年造訪

2018年04月03日 15:30 中時 翁聖勳

保育類領角鴞每年3、4月固定造訪大林國中，今年邁入第7年，學校特地做警示標語。（翁聖勳攝）

保育類領角鴞可愛模樣令人著迷。（翁聖勳攝

「來了！來了！終於來了！」師生們引頸期盼的保育類領角鴞每年3月底、4月初，都會固定造訪嘉義縣大林國中，今年邁入第7年，每次逗留約1個星期。專家表示，會吸引領角鴞前往休憩或是孵育，多為校園和政府機構內較濃密的老樹，安全舒適的環境，是最適合動物棲息的環境。

嘉義縣野鳥協會理事長李灌霖表示，依觀察鳥類習性對棲息地忠誠度，領角鴞屬留禽，喜歡隱密性、有食物、人為干擾少的環境，不隨地棲息或遷移，尤其喜歡在樹木、樹洞築巢，會選擇在校園裡停留，應是環境安穩具備其需要的食物，重點是沒有其他外力或人為干擾。

校長歐香吟表示，學校長期營造友善校園環境，連動物都有感，連續多年保育類領角鴞的造訪都來到學校，可愛身影到處可見，有棲息在教室花台前的矮灌木上，停駐在學生腳踏車的踏板上，或是青翠蓊鬱的茂密大樹。

今年，同樣的時間飛來了5隻領角鴞，彷彿候鳥返鄉尋根，每年定期造訪，悠遊在美麗友善的校園裡，師生們在下課時間、放學後安靜的、默默的關注牠們、保護牠們，也成為孩子們生命教育最棒的活教材。

(中時)