響應4月7日世界衛生日 民眾齊聚大安森林公園「健康大步走」

2018年04月03日 15:29 中時 魏怡嘉

世界衛生組織(WHO)將4月7日訂為世界衛生日(World Health Day)，今年所關注的主題是推動「全民健康覆蓋(Universal Health Coverage，UHC) 」，衛生福利部及健保署為與國際同步響應，將於4月7日周六上午8時，在台北市大安森林公園舉辦「世界衛生日 健康大步走」健走活動，與民眾一同為健康而走！

健保署表示，「全民健康覆蓋(UHC) 」是世界衛生組織(WHO)的使命，意在確保人人享有基本的衛生服務，而且不會因此面臨經濟困難。在我國，因為實行全民健康保險制度，讓每一個人都能得到高品質且可負擔的醫療服務。民眾對全民健保的滿意度更於2017年達85.8％，創歷史新高，台灣的健保經驗亦受國際社會稱許，每年吸引多國外賓慕名來訪。

本次響應世界衛生日的健走活動，除了衛生福利部轄下單位及台北市政府的參與之外，還獲得醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、醫檢師公會全聯會等5個醫事團體共襄盛舉，健保署長李伯璋希望民眾能前來熱情參與，會場周邊會設有活動攤位，民眾可持健保卡到「健康存摺」攤位，現場辦理註冊後，立即下載體驗健康存摺，掌握自身健康狀況。

此外現場還提供中醫義診、骨密度檢測、口腔篩檢、慢性病篩檢等免費服務，以及衛教宣導、闖關遊戲等，活動豐富，尤其「健保雲端醫療」攤位鼓勵民眾提醒醫師透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」，查詢近期做過的檢驗檢查影像或報告，不但省時便民，也能養成正確就醫習慣。

(中時)