我友邦4月7日世界健康日一致向WHO提案

2018年04月03日 16:21 中時 陳建瑜

雖然今年台灣難以收到邀請函參與世界衛生大會（WHA），不過，知情官員今表示，將請友邦的外長或衛生部長個別在4月7日向世衛（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）致函，並附上我國提案，WHO秘書處收到後將其入案，並安排在WHA總務委員會及大會辯論。

4月7日是「世界健康日」，也是世衛的創始日，知情官員說，我國已通電所有友邦，希望友邦個別由外交部長或衛生部長正式向譚德塞致函，並且附上一份提案；此次提案標題為「邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）。

知情官員說，WHO祕書長收到後，將其入案，並送進總務委員會及大會辯論，讓友邦感受台灣一定要被接納，參與WHA會議及活動。這次提案希望讓譚德塞理解，「我們不是光說不練」，正視台灣所能做的貢獻。

根據大會規則，一般「補充項目」提案是在WHA開議前6日（包含假日）為截止日，因此5月21日是開議日，5月15是最後截止日，友邦最晚要在此時提案完成，WHO入案後一定會處理。大會開議時，總務委員會會討論是否列入議程，然不管結果如何，最終都得送入WHA大會討論結果。

知情官員指出，另外，正努力讓理念相近國家及友邦在大會部長5分鐘發言時，提及支持台灣參與WHA，會比去年更好。

(中時)