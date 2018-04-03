我友邦4月7日世界健康日一致向WHO提案

友善列印
中時

雖然今年台灣難以收到邀請函參與世界衛生大會（WHA），不過，知情官員今表示，將請友邦的外長或衛生部長個別在4月7日向世衛（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）致函，並附上我國提案，WHO秘書處收到後將其入案，並安排在WHA總務委員會及大會辯論。

4月7日是「世界健康日」，也是世衛的創始日，知情官員說，我國已通電所有友邦，希望友邦個別由外交部長或衛生部長正式向譚德塞致函，並且附上一份提案；此次提案標題為「邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）。

知情官員說，WHO祕書長收到後，將其入案，並送進總務委員會及大會辯論，讓友邦感受台灣一定要被接納，參與WHA會議及活動。這次提案希望讓譚德塞理解，「我們不是光說不練」，正視台灣所能做的貢獻。

根據大會規則，一般「補充項目」提案是在WHA開議前6日（包含假日）為截止日，因此5月21日是開議日，5月15是最後截止日，友邦最晚要在此時提案完成，WHO入案後一定會處理。大會開議時，總務委員會會討論是否列入議程，然不管結果如何，最終都得送入WHA大會討論結果。

知情官員指出，另外，正努力讓理念相近國家及友邦在大會部長5分鐘發言時，提及支持台灣參與WHA，會比去年更好。

(中時)

言論自由日 葉俊榮：中共大國崛… 交通部住宿補貼跳過嘉義 蕭淑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。