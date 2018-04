我友邦4月7日世界健康日一致向WHO提案

2018年04月03日 16:21 中時 陳建瑜

雖然今年台灣難以收到邀請函參與世界衛生大會(WHA),不過,知情官員今表示,將請友邦的外長或衛生部長個別在4月7日向世衛(WHO)幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)致函,並附上我國提案,WHO秘書處收到後將其入案,並安排在WHA總務委員會及大會辯論。

4月7日是「世界健康日」,也是世衛的創始日,知情官員說,我國已通電所有友邦,希望友邦個別由外交部長或衛生部長正式向譚德塞致函,並且附上一份提案;此次提案標題為「邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會」(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)。

知情官員說,WHO祕書長收到後,將其入案,並送進總務委員會及大會辯論,讓友邦感受台灣一定要被接納,參與WHA會議及活動。這次提案希望讓譚德塞理解,「我們不是光說不練」,正視台灣所能做的貢獻。

根據大會規則,一般「補充項目」提案是在WHA開議前6日(包含假日)為截止日,因此5月21日是開議日,5月15是最後截止日,友邦最晚要在此時提案完成,WHO入案後一定會處理。大會開議時,總務委員會會討論是否列入議程,然不管結果如何,最終都得送入WHA大會討論結果。

知情官員指出,另外,正努力讓理念相近國家及友邦在大會部長5分鐘發言時,提及支持台灣參與WHA,會比去年更好。

(中時)