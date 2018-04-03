2018年新竹市兒童藝術節明開跑

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2018年新竹市兒童藝術節明 (4)日至8日在香山水資源公園登場，市府與新竹縣、市多家飯店業者合作推出「兒藝節住房優惠專案」，除優惠房價，更有烘培、手作、兒童免費用餐等多項好康。

新竹市政府連3年舉辦兒童藝術節，去年就吸引25萬人次造訪，今年更擴大舉辦，市長林智堅強調，要讓民眾盡請遊遍新竹市，享受3天2夜微旅行，除推出「舊城小旅行」免費導覽，更與多家新竹縣、市飯店合作推出優惠房價。

竹市府表示，多家飯店專為親子設計課程，推出蛋糕烘焙DIY、手作DIY、說故事活動、探險任務、1泊2食、兒童用餐免費等，更贈送立體動物拼圖、玩偶、爆米花桶等多項好康。

竹市府指出，今年結合竹湖暐順麗緻文旅、新竹喜來登、老爺酒店、新竹國賓大飯店、芙洛麗大飯店、福泰飯店、迎曦飯店、煙波大飯店湖濱館、卡爾登飯店、福華大飯店等10家業者共襄盛舉。

新竹豐邑喜來登大飯店強調，與竹市府合作推出飯住宿優惠，自明日至8日祭出超值住宿77折，豪華客房加贈兩客早餐、喜來登吉祥物「鳳梨獅喜波波」盥洗用品1組，內含兒童洗髮精、沐浴乳、乳液、牙刷、牙膏與水杯等，每晚每房只要4,999元。

新竹豐邑喜來登大飯店4月適逢腳新竹8周年，也策劃以「新竹風」為主的系列周年慶餐飲及住宿優惠方案。

新竹老爺也說，明日至8日連訂兩房或兩晚只要7,800元，相當於原價的48折。

(工商)

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