海關查驗爆米花 一拆開竟是大麻花

2018年04月03日 15:41 中時 陳麒全

海關與航警聯手破獲罕見以爆米花零食包中，夾藏著大麻花的毒品走私案，航警循線在台北市緝捕兩名收貨嫌犯，竟然又槓上開花的在他們身上也搜出了大麻花。（陳麒全攝）

圖為23歲嫌犯林緯哲。（陳麒全攝）

海關與航警聯手破獲罕見以爆米花零食包中，夾藏著大麻花的毒品走私案，航警循線在台北市緝捕兩名收貨嫌犯，竟然又槓上開花的在他們身上也搜出了大麻花，雖然兩人矢口否認推說是代替不認識網友所託收貨，但在現場搜出的毒品人贜俱獲，全案偵訊後以危害毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，海關與安檢人員2月28日在華儲快遞專區進行X光儀安全檢查時，發現一批以「禮品」名義申報進口貨物影像有異，經開箱查驗發現箱內全都是爆米花食品，再進一步拆開包裝檢查內容物時，查獲夾藏2包疑似大麻花的密封包裝，經檢驗為驗出第二級毒品大麻反應，毛重約924公克。

圖為22歲貨主胡宗佑（前）及23歲嫌犯林緯哲。（陳麒全攝）

圖為22歲貨主胡宗佑。（陳麒全攝）

圖為22歲貨主胡宗佑（前）及23歲嫌犯林緯哲。（陳麒全攝）

警方原以假扮送貨員方式意欲逮捕收貨人，但由於嫌犯狡猾，一直和警方玩捉迷藏遊戲，數度更改交貨地點，再積極清查過濾相關資料，並與台北市警局聯手經過多日跟監、埋伏，掌握嫌犯，專案小組在2日研判時機成熟，前往台北市信義區松隆路9巷30弄巷口，逮捕本案22歲貨主胡宗佑及23歲林緯哲2名犯嫌，同時在胡姓犯嫌身上再查獲7包大麻花，毛重約714公克，該案總計查獲大麻花毛重1638公克。

2名嫌犯嫌應訊時供稱，是因缺錢花用，以新臺幣5千元之代價，幫在網路上認識沒見過的網友領取該批貨物，警方也在偵訊後，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢察署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

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(中時)