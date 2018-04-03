大陸首艘自製航艦 預計4月下旬試航

2018年04月03日 15:39 中時電子報 江飛宇

南華早報(scmp)報導，大陸海軍第1艘全部自製的航空母艦001A型，可能將在4月下旬出港試航，時間或許會訂在4月23日，那是解放軍海軍成立的69週年。

001A航艦的鷹架已完全拆除，顯然艤裝工作已完成，大連船舶重工集團公司（DSIC）也證實稱，001A已在準備試航，至於日期將要參與水文和潮汐條件，通常會選在潮高水深的時候。

大陸海軍消息人士稱，001A的海試並不會裝載飛機，主要是測試船艦的基本功能，包括動力系統、損害控制以及雷達和通信系統，可能也不會跑太遠，只在渤海灣轉圈就可以了，以確保每個水下甲板都不會洩漏。

這位不具名的人物表示，大陸海軍會擔心001A可能遇到與英國最新航艦的伊莉莎白女王號(HMS QueenElizabeth,R08)的類似問題，這艘31億英鎊（43億美元）在海試中發現船軸密水不足的問題，每小時會洩漏200公升的海水，這種問題在製造時期很難發現，必須實際下水跑過才知道。

001A是參考購自烏克蘭的半成品艦001遼寧號而來，採用同樣的跳台滑道設計，排水量7000噸，也與遼寧號相似。然而，原本前蘇聯的航艦設計裡，具有大量的反艦與陸攻武裝飛彈，這部分被大陸捨棄了，那些空間改成機庫，因此戰機裝載量更多一些，根據位於華盛頓的智庫戰略與國際研究中心的資料，001A將比001遼寧號的戰機裝載量多出8架(遼寧號可以搭載40架，001A可能達到48架)。

001A的建造速度頗快，原本2020年「入列」的進度可能提前到2019年，不過

由於訓練有素的船員和飛行員仍然欠缺，因此新航艦能否在入列時達到可作戰標準，還言之過早。

這位消息人物表示，大陸至少會建立4艘航艦，並建立以航艦為核心的艦隊打擊群，實現北京的遠洋海軍雄心。

(中時電子報)