你今天「氫」一下了嗎？氫能產業走入生活將成趨勢

2018年04月03日 15:32 中時電子報 綜合報導

2020年將於東京舉辦的奧運被日本政府視為國家氫能政策最重要的里程碑，日本首相安倍晉三指示「要領先全球，實現氫能社會」，不僅氫能源成為日本期待脫離舊能源的新目標，氫元素更是外從美容美體內到抗老保健無孔不入地進入日本民眾的生活。這股「綠色經濟」旋風已經悄悄吹向台灣，也許再過不久見面互相問候的話就是，「你今天『氫』了沒？」。

氫就是水素，為目前已知最輕的元素，也是自然界含量最多的元素。氫的分佈很廣，水、土壤、石油、天然氣及生質體內均含有氫，在宇宙中，氫是含量最多的元素。而氫能源則是一種潔淨能源，產氫的方法多樣，也從許多物質提煉或者再生取得，因此在地球保育及再生能源的尋找上，氫的使用已備受重視。

除了日本首相安倍晉三在2014年明確宣示，「(日本)要領先全球，實現氫能社會。」不讓日本專美於前，中國國務院也公佈「節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)」，將氫燃料車與純電動車、混合動力車作為發展目標，期望在2020年能與國際水準同步。德國在2014年9月內閣通過「電動車法」(electric mobility law，EmoG)，將氫能作為燃料電池車的潔淨能源，並投入四千萬歐元輔助興建加氫站；北歐的挪威在2014年正式啟動H2OSL項目，把氫能作為發展項目；而法國則把氫能開發納入「新型工業國家」計畫項下；而美國、英國加拿大等國均將氫能視為未來重要的能源選擇，而投入一定的資源。

而台灣廠商也沒有在這波環保綠能浪潮中缺席，位於高雄的科技大廠友荃，應是國內產業界投入氫能源研究的先驅，不論是氫氧能源設備、引擎環保除碳設備、氫油車動力設備，還是真空管太陽能熱水器、太陽能光電產品、行動環保防疫車等，友荃不僅榮獲多國專利與認證，也與政府及知名企業合作，並廣泛運用於民生領域，實現「發展安全且潔淨能源」的夢想。

近年友荃轉型從工業設備跨足居家氫美氧生機生產製造，友荃科技董事長林文章指出，氫除了能夠改善環境汙染，並能促進人體健康，地球需要環保，人體內也需要環保，氫分子醫學發展在近十年引起國際廣泛關注，迄今全球之人體、動物臨床試驗研究論文已經超過千篇，內容顯示氫分子對於數十種疾病之改善。「人人都能在呼吸間就獲得健康」，是林文章現在追求的目標，也希望氫能社會早日在台灣落實推行。

(中時電子報)