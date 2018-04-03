流感累計111人死亡 4月進入疫情轉折關鍵期

國內流感疫情趨緩，上周門急診有87187人次。（陳志祥攝）

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國內上周（3月25日至3月31日）類流感門急診就診人次為8萬7187，較前一周下降6％，疫情逐漸趨緩，不過，會不會出現去年反常在5月起再拉出一波高峰？4月進入轉折的關鍵期，有待後續進一步觀察。

上周全台新增20例流感併發重症、18例未接種本季流感疫苗，年齡在27至86歲之間；另有新增7例流感死亡個案，死者年紀介於57至95歲，全部都有慢性病史，其中4例未接種本季流感疫苗。

本流行季（去年10月1日起）已經累計690例流感併發重症確定病例、111例流感相關死亡病例；確定及死亡病例感染型別以B型約占8成。

根據疾管署統計，目前流感併發重症累計690例其實已較去年同期364例多出甚多，死亡病例111例也是幾近去年同期56例的2倍，疾管署副署長莊人祥表示，去年疫情在5月起拉出一波高峰，因而尚未加入統計數字。

本周正逢兒童節、清明節連續假期，民眾安排出遊機會增加，加上本周五起各地氣溫將明顯下降，疾管署提醒民眾南來北往應要留意個人防護措施。

莊人祥指出，台灣全年都是流感流行季，現在疫情趨緩不代表脫離流行、算是即將脫離流行閾值，未來5天連假的疫情應該不會再拉高，頂多持平。

目前國內流感重症已有690例、111人死亡，高於去年同期的364例重症、58人死亡，因而更要關注今年會不會再現5月的流感狂潮？重蹈去年在5月起創下一波流感高峰、重症人數隨之暴增的覆轍。

(中時)

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