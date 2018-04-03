彰縣水尾國小兒童節 造型創意飯糰分享獨老

2018年04月03日 15:48 中時 鐘武達

水尾國小校長林素鳳稱讚小朋友的飯糰造型果然有創意。（鐘武達攝）

水尾國小小朋友忙著製作創意飯糰。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉水尾國小3日提前歡度兒童節，學校結合學區農民栽種的水稻、蘿蔔與蔥「3寶」舉辦別開生面的「紫米飯糰創意造型比賽」，賽後小朋友們還帶著熱呼呼的飯糰分送社區與獨居長輩們分享，老人家還直誇他們「好乖巧」。

校長林素鳳說，水尾社區是典型農村，多數務農的家長主要種植水稻、蘿蔔還有蔥，為此學校將3寶結合服務學習發展特色課程，教育孩子認識屬於自己家鄉的特色與文化。

「美食3寶」是特色課程主軸之一，為了讓今年的兒童節有別以往，舉辦這場「紫米飯糰創意造型比賽」，一大早各班級的學生就忙得不可開交，有人洗米、有的備料，沒多久，各教室就飄來陣陣紫米飯香。

煮好米飯，學生開始發揮想像與創意，應用自己準備搭配的熟食食材，紅蘿蔔、海苔片、玉米粒等，並以餐盤為畫布、紫米為主角，個個巧思製作出獨一無二的紫米飯糰造型可愛又逗趣。

「阿嬤，我的飯糰可不可愛？」比賽結束，各班級老師趁著午餐開飯前，帶領學生帶著親自製作的飯糰送到社區請獨居的阿公與阿嬤品嘗，有的孩子還趁著長輩用餐時，幫忙搥背或在一旁吹奏陶笛樂曲，讓獨老們「吃」得很陶醉。

(中時)