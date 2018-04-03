缺乏邊境基礎設施 印度軍人只能收到中國訊號

2018年04月03日 15:46 中時電子報 蔡萱

印度和中國自去年在錫金段邊境洞朗地區的對峙後，雙方都加緊腳步在邊境增加軍事建設，以應對未來的潛在衝突。然而印度媒體卻指出，印度在邊境的基礎建設仍有待加強，在中印邊境只能收到了來自中國的訊號，這也反映中印在邊境基礎設施建設的差距。

據《印度時報》報導，印度士兵在中印邊境、狹窄崎嶇的的路上，會好幾個小時沒訊號，且會突然且收到簡訊告知「歡迎來到中國」，手機也顯示和中國訊號連接，且沒多久手機就會切換到比印度早兩個半小時的北京時間。

《印度時報》也稱站在印度實際控制線（LAC）的一側，向中國一側眺望，可以看到解放軍的軍事設施，包括一座三層樓高的建築，由一條平整寬闊的路連接。

一名在東北邊界監視解放軍的印度軍官，也表達了對邊境基礎建設的憂心，他表示：「印軍無論手機還是道路都不通的問題，都必須絞盡腦汁才能解決問題。就算受傷的士兵需要撤離，也必須擔心道路山崩，而成為項巨大的後勤挑戰。」

這名軍官也說：「如果道路在遭到切斷，印軍將無法移動軍隊或裝備。我們在這裡面臨的主要挑戰是道路、橋梁的不足，而不是軍事裝備或人力。」

這樣的問題不斷出現在長達4,075公里的實際控制線附近地區出現，顯示了印度缺乏邊境設施，若不解決將會加劇和中國在軍事能力上的嚴重不對稱。

(中時電子報)